"Президент ждал с нетерпением": Американский телеканал внезапно отменил интервью с Байденом
Телеканал Fox Soul отменил запланированное интервью с Байденом без объяснения причин
Телеканал Fox Soul отменил запланированное ранее интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, решение журналистов она никак не прокомментировала.
По её словам, Джо Байден ждал этого интервью "с нетерпением". На встрече он хотел обсудить решающий матч Национальной футбольной лиги, свою речь "О положении государства" и прочие вопросы, которые "значимы для афроамериканцев".
"Нас проинформировали о том, что Fox Corporation попросила об отмене данного интервью", — написала Жан-Пьер.
Ранее Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах президента США в 2024 году. Как считают в Госдуме, политик не объявляет об этом из страха возмездия за те решения, которые он принимал на протяжении многих лет своей работы в администрации Белого дома.
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