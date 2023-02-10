"Президент ждал с нетерпением": Американский телеканал внезапно отменил интервью с Байденом

Телеканал Fox Soul отменил запланированное ранее интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, решение журналистов она никак не прокомментировала.

По её словам, Джо Байден ждал этого интервью "с нетерпением". На встрече он хотел обсудить решающий матч Национальной футбольной лиги, свою речь "О положении государства" и прочие вопросы, которые "значимы для афроамериканцев".

"Нас проинформировали о том, что Fox Corporation попросила об отмене данного интервью", — написала Жан-Пьер.