Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом заявил, что президенту Соединённых Штатов Джо Байдену сегодня ничего не стоит отстраниться от должности в любой момент. Таким образом он просто избежит тех последствий, которые неизбежно обрушатся на США как результат их деструктивной политики.

"Сонный Джо наворотил столько дел, что разгребать нескольким поколениям. Конфликт на Украине — целиком его рук дело, вся семья Байдена годами кормилась на украинских схемах, которые включали сына-наркомана и его чудесное трудоустройство в крупнейшую частную газовую компанию страны Burisma", — подчеркнул парламентарий.

После того как Байден стал президентом, он лишь обострил противостояние с Россией, отметил Журавлёв. Депутат также напомнил, как американский лидер "обзывал нашего президента, НАТО с ухмылкой отреагировало на наши предложения по мирному урегулированию, а затем западная военная техника хлынула на Украину, причём танки — по личному указанию Байдена".

"Как уничтожены были газопроводы "Северный поток" — по утверждению Сеймура Херша, самого известного журналиста-расследователя США, вскрывшего зверства американских военных во Вьетнаме и Ираке, — тут тоже Джо сам отдавал преступный приказ", — заметил Журавлёв.

По словам депутата, злодейств на совести президента США так много, что "в редкие минуты просветления сознания" он сам понимает, что дальше будет только хуже и рано или поздно придётся за все ответить. В том числе и за каждого убитого на Украине солдата и мирного жителя.

Поэтому Байден может запросто "уйти в тень и прикинуться валенком": вовремя отстраниться, чтобы трибунал не смог ничего спросить с благообразного немощного пенсионера, страдающего старческой деменцией.

"Внутри США недовольство тоже не скрыть, у Байдена рейтинг ниже, чем у любого другого президента XXI века. Конгрессмены-республиканцы открыто выступают против поддержки Украины, и очевидно, что это благодатная тема для того, чтобы не допустить демократов к власти на выборах. Так что Сонного Джо теперь можно называть ещё и Неуловимым, в том смысле, что, как в анекдоте, он больше никому не нужен", — подытожил депутат.