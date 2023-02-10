Байден начал колебаться насчёт участия в президентских выборах

Президент США Джозеф Байден пока не определился, будет ли участвовать в выборах 2024 года. Об этом заявил сам политик в интервью испаноязычному телеканалу Telemundo, передаёт ТАСС.

"Пока я просто не готов принять это решение", — сказал 80-летний Байден.