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10 февраля, 08:02

Байден начал колебаться насчёт участия в президентских выборах

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года

Президент США Джозеф Байден пока не определился, будет ли участвовать в выборах 2024 года. Об этом заявил сам политик в интервью испаноязычному телеканалу Telemundo, передаёт ТАСС.

"Пока я просто не готов принять это решение", — сказал 80-летний Байден.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли в этом какой-либо скрытый мотив, американский лидер ответил отрицательно.

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Отметим, что ранее Байден был настроен на второй срок куда более решительно, хоть и не объявлял об этом официально. Как сообщал Лайф, жена американского лидера — Джилл — может стать его "секретным оружием" на предстоящих выборах главы государства. Правда, от перспективы потерпеть "Джо Деменцио" ещё один срок сами американцы не в восторге. В редакции газеты The New York Post пришли в ужас от предполагаемого намерения президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок и своей обложкой призвали его не делать этого.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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