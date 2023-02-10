Учёный спрогнозировал рост числа землетрясений на планете в ближайшие пять лет
Директор Единой геофизической службы РАН Виноградов: В ближайшие пять лет землетрясений будет больше
Учёные прогнозируют рост сейсмической активности на планете в ближайшие пять лет. В частности, об этом рассказал РИА "Новости" директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.
Кстати, по его словам, в последние четыре года на Земле наблюдается пониженная сейсмическая активность. Обычно сильные землетрясения магнитудой примерно 9 происходят в среднем раз в пять-семь лет, а 8 — два-три раза в год. Несмотря на разрушительную трагедию в Турции и Сирии, мы пока "отстаём от графика".
"А поскольку у нас всё стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится", — отметил учёный.
Напомним, что в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихия унесла жизни тысяч людей, и цифры продолжают расти с каждым днём. На момент публикации заметки власти Турции заявили о цифре в 18 тысяч погибших, а пострадало более 71 тысячи человек. В стране объявлен семидневный траур, в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Также подземные толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии. Причиной называется сдвиг литосферных плит на три метра.
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