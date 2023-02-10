Учёный спрогнозировал рост числа землетрясений на планете в ближайшие пять лет

Учёные прогнозируют рост сейсмической активности на планете в ближайшие пять лет. В частности, об этом рассказал РИА "Новости" директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Кстати, по его словам, в последние четыре года на Земле наблюдается пониженная сейсмическая активность. Обычно сильные землетрясения магнитудой примерно 9 происходят в среднем раз в пять-семь лет, а 8 — два-три раза в год. Несмотря на разрушительную трагедию в Турции и Сирии, мы пока "отстаём от графика".