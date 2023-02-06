Число жертв землетрясения в Сирии превысило тысячу
Число погибших в результате сильного землетрясения в Сирии достигло 1060. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. А по данным канала Asharq, который ссылается на Минздрав страны, пострадало ещё 2400 человек. По информации ведомства, поисково-спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти.
Основной удар стихии приняли на себя сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама, расположенные на западе и северо-западе страны.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Землетрясение захватило и Сирию.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ