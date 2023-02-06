Более 300 российских военнослужащих оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения в Сирии. Также к работам привлекли 60 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщили журналистам Минобороны РФ.

Более 300 военных РФ оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии. Видео © телеграм-канал Минобороны России

"Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению", — отметили в ведомстве.

Также на авиабазе "Хмеймим" сформирована мобильная группа военных медиков, развёрнуты четыре пункта приёма донорской крови.