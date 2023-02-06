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6 февраля, 15:34

Более 300 военных РФ оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии

Более 300 российских военнослужащих оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения в Сирии. Также к работам привлекли 60 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщили журналистам Минобороны РФ.

Более 300 военных РФ оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии. Видео © телеграм-канал Минобороны России

"Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению", — отметили в ведомстве.

Также на авиабазе "Хмеймим" сформирована мобильная группа военных медиков, развёрнуты четыре пункта приёма донорской крови.

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Ранее Владимир Путин уже подтвердил Реджепу Тайипу Эрдогану готовность немедленно оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения. Президент Турции также тепло поблагодарил российского коллегу за столь оперативную и искреннюю реакцию.

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. В результате удара стихии погибло по меньшей мере 1498 человек. Отголоски землетрясения дошли и до России.

Обложка ©

телеграм-канал Минобороны России

Александра Вишнякова

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