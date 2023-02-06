"Отголоски" турецкого землетрясения дошли до России
После землетрясения в Турции толчки фиксировали на Северном Кавказе
В Северной и Южной Осетии, Грузии и Чечне фиксировали толчки низкого энергетического класса после землетрясения в Турции. Об этом сообщил представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН. По его словам, землетрясение на Северном Кавказе было незначительным, люди ничего не почувствовали.
"На территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка. Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и Чеченской Республике. И в Северной Осетии", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам представителя филиала геофизической службы, такая активизация сейсмологической ситуации на Кавказе произошла впервые.
Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение. Согласно последним данным, магнитуда составила 7,7. Наиболее сильные толчки были в 26 километрах от крупного города Газиантеп. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате случившегося погибло 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. В соседней Сирии погибло более 300 человек. Соболезнования лидерам двух стран направил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС / Валерий Шарифулин