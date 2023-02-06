"Отголоски" турецкого землетрясения дошли до России

В Северной и Южной Осетии, Грузии и Чечне фиксировали толчки низкого энергетического класса после землетрясения в Турции. Об этом сообщил представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН. По его словам, землетрясение на Северном Кавказе было незначительным, люди ничего не почувствовали.

"На территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка. Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и Чеченской Республике. И в Северной Осетии", — сказал он в беседе с РИА "Новости".