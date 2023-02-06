Глава Курчатовского института рассказал, как в юношестве променял искусство на физику

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал, что в детстве хотел стать искусствоведом, но развитие технологий привлекло его к занятию физикой. Об этом он заявил в рамках всероссийского проекта "Разговоры о важном". На видеоуроке он ответил на вопросы юных россиян о науке.

Ковальчук рассказал, что родители были историками. С детства его привлекали гуманитарные науки. Он даже ходил в кружок в Эрмитаже и писал трактаты о жизни древних египтян и об импрессионизме, но позже увлёкся физикой, когда появилась ядерная энергия, спутники и другие новшества.

"Обсуждалось, кем надо быть. Это был класс девятый. И я собирался быть искусствоведом. Мама мне сказала: "Понимаешь, это важное дело, ну, искусство вообще должен знать любой культурный человек. Это неотъемлемая часть. А вот физика — это специальность". И занялся физикой, и, надо сказать, ни о чём не пожалел", — отметил Ковальчук.

Он также рассказал, что всё созданное руками человека появилось благодаря науке и учёным. По словам Ковальчука, даже не будучи учёным, человек должен много знать и всю жизнь учиться, чтобы понимать устройство этого мира. Даже изучая физику, подчеркнул он, нужно продолжать быть гуманитарным, нравственным человеком и патриотом своей страны. Так человек будет востребован, полезен и успешен, считает Ковальчук.