Врач предупредил, что попадающая в организм с морепродуктами ртуть выводится годами

Процесс выведения из организма тяжёлых металлов, в том числе ртути, которая может попасть в него вместе с рыбой и морепродуктами, занимает от двух до пяти лет. Об этом Лайфу рассказал международный нутрициолог Алекс Целесте.

"Необходима комплексная нутрициологическая коррекция, то есть обеспечение организма функциональным питанием: правильное сочетание употребляемых белков и жиров, определённое количество воды, витамины и минералы (омега-3, витамин С, биофлавоноиды, витамин Е, витамины группы В, минералы — калий, магний, кремний и другие). Только в этом случае, тогда у организма появится ресурс для вывода тяжёлых металлов", — пояснил Целесте.

Специалист напомнил, что при детоксикации происходит повторная интоксикация, когда ртуть попадает в кровь, выводясь из тканей. Из-за этого у человека может временно ухудшиться состояние здоровья, появиться головокружение, утомляемость, судороги, тошнота и другие недуги. Решить эту ситуация может приём пектина — единственного гемосорбента, который способен улавливать тяжёлые металлы в крови и удалять их из организма. При этом весь процесс выведения металлов должен проходить под контролем специалистов.