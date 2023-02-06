Рыбьи глаза и повышенная потливость: Врач назвал внешние признаки, которые говорят о проблемах с щитовидкой

Часто люди списывают хроническую усталость, апатию, тревожность и сонливость на стресс, напряжённую работу или обычное желание отдохнуть. Однако за всем этим могут скрываться серьёзные проблемы с щитовидной железой, которые можно распознать с помощью внешних симптомов. Об этом рассказал Лайфу Иван Руссу, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член кафедры пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. По его словам, при обнаружении таких признаков необходимо обратиться к эндокринологу и пройти обследование для дифференциальной диагностики.

Врач-хирург высшей категории Иван Руссу. Фото © Предоставлено Лайфу

Увеличение глаз и двоение картинки, слезотечение при ярком свете

По словам врача, это происходит из-за скопления жидкости в жировой ткани. В дальнейшем глаза начинают как бы выталкиваться из глазницы и становятся похожими на рыбьи. Из-за такого явления веки перестают смыкаться, появляется слезотечение. В более поздней стадии заболевания отекают мышцы глаз, картинка перед вами начинает двоиться.

"Очень важно начать лечение на самом раннем этапе заболевания, так как эти изменения очень быстро становятся необратимыми", — добавил специалист.

Избыточное выпадение волос, сухость кожи

Это происходит из-за замедления обмена веществ, которое становится последствием дефицита гормонов. В этом случае волосы медленнее растут, становятся тусклыми, ломкими и начинают выпадать. Вдобавок истончаются ногти, на них появляется продольная "исчерченность". Также кожа становится сухой и холодной на ощупь, а при сильном дефиците гормонов она начинает шелушиться, на пятках появляются трещины.

Увеличение массы тела

При замедленном обмене веществ начинает увеличиваться вес, даже несмотря на пониженный аппетит.

Отёк генерализованный

Сначала жидкость накапливается только на лице. Оно становится одутловатым, бледным, а веки припухшими. Затем постепенно увеличивается язык, что можно понять по отпечаткам зубов на боковой поверхности языка, увеличиваются губы. При сильном дефиците гормонов отёк распространяется на всё тело, включая жизненно важные внутренние органы — лёгкие и сердце.

Повышенная потливость

Избыточное количество гормонов щитовидной железы в организме приводит к резкому ускорению обмена веществ, из-за чего образуется много тепла. В результате кожа становится горячей и избыточно влажной на ощупь. Беспокоит ощущение жара и гипергидроз. Человеку с такими симптомами тяжело переносить душные помещения. Нередко он начинает носить одежду не по сезону и спать под лёгким одеялом.