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Опубликовано 6 февраля 2023, 12:50

В комитете Госдумы не поддержали идею конфискации у уехавших россиян

Депутат Крашенинников: С юридической точки зрения мы не можем поддержать идею конфискации как наказание

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что с юридической точки зрения не может поддержать идею конфискации для покинувших страну россиян. Об этом он заявил журналистам в понедельник, передаёт ТАСС.

По словам парламентария, это предложение пока ещё только обсуждается и может потребовать "глобальных поправок", но пока их нет.

"Конфискация как вид наказания? Конечно, против, мы юридически не можем это поддержать", сказал он.

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Ранее в понедельник стало известно, что в Госдуме формируется экспертная группа, которая будет изучать возможные меры наказания для тех россиян, которые уехали за границу и выступают против Родины. Инициативы анализируют в Комитете по культуре. Среди мер наказания не только идея о конфискации имущества, но и лишение званий, а также запрет на распространение контента в российском сегменте Интернета.

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ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Марина Калегина
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