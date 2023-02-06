В комитете Госдумы не поддержали идею конфискации у уехавших россиян
Депутат Крашенинников: С юридической точки зрения мы не можем поддержать идею конфискации как наказание
Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что с юридической точки зрения не может поддержать идею конфискации для покинувших страну россиян. Об этом он заявил журналистам в понедельник, передаёт ТАСС.
По словам парламентария, это предложение пока ещё только обсуждается и может потребовать "глобальных поправок", но пока их нет.
"Конфискация как вид наказания? Конечно, против, мы юридически не можем это поддержать", — сказал он.
Ранее в понедельник стало известно, что в Госдуме формируется экспертная группа, которая будет изучать возможные меры наказания для тех россиян, которые уехали за границу и выступают против Родины. Инициативы анализируют в Комитете по культуре. Среди мер наказания не только идея о конфискации имущества, но и лишение званий, а также запрет на распространение контента в российском сегменте Интернета.
ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный