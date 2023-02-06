В комитете Госдумы не поддержали идею конфискации у уехавших россиян

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что с юридической точки зрения не может поддержать идею конфискации для покинувших страну россиян. Об этом он заявил журналистам в понедельник, передаёт ТАСС.

По словам парламентария, это предложение пока ещё только обсуждается и может потребовать "глобальных поправок", но пока их нет.

"Конфискация как вид наказания? Конечно, против, мы юридически не можем это поддержать", — сказал он.