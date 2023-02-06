Турецкий футболист Демирель в слезах попросил помочь пострадавшим от землетрясения

Турецкий футболист Волкан Демирель не сдержал слёз, говоря о пострадавших от землетрясения людях. Он запустил короткую онлайн-трансляцию в соцсети.

Во время прямого эфира на своей странице вратарь заплакал, когда просил помочь людям, которые стали жертвами стихийного бедствия в провинции Хатай.

"Дела здесь очень плохи. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Кто бы ни пришёл, приходите сейчас. Мы не можем ни до кого дозвониться", — умоляет футболист на видео.