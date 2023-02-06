Турецкий футболист Демирель в слезах попросил помочь пострадавшим от землетрясения
Турецкий футболист Волкан Демирель не сдержал слёз, говоря о пострадавших от землетрясения людях. Он запустил короткую онлайн-трансляцию в соцсети.
Футболист Волкан Демирель попросил помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Видео © Twitter / fotomac
Во время прямого эфира на своей странице вратарь заплакал, когда просил помочь людям, которые стали жертвами стихийного бедствия в провинции Хатай.
"Дела здесь очень плохи. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Кто бы ни пришёл, приходите сейчас. Мы не можем ни до кого дозвониться", — умоляет футболист на видео.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп. Из-за стихии погибло 284 человека, более двух тысяч получили травмы. Также из-за землетрясения 237 человек погибло в Сирии.
Twitter / fotomac