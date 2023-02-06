Подходит для диабетиков: Врач назвала полезную крупу, которая помогает похудеть

Одна из основных ценностей булгура заключается в том, что он содержит сложные углеводы, которые надолго насыщают желудок, что крайне важно для худеющих. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова. Она отметила, что в данной крупе также есть масса полезных веществ, необходимых для функционирования организма.

"Булгур содержит медленные углеводы, благодаря чему не вызывает резких скачков сахара в крови и разрешён к употреблению людям с сахарным диабетом, но лучше его немного недоваривать, как гречневую кашу и макароны. Чем более булгур жёсткий, тем медленнее повышает уровень сахара в крови", — пояснила медик на ютуб-канале.

По её словам, булгур во время диеты следует употреблять не менее одного-трёх раз в неделю, но каждый день крупу есть не стоит. Продукт отлично подойдёт в качестве гарнира к мясу, рыбе и птице. При подаче его можно дополнить свежими овощами, к примеру огурцами или баклажанами и зеленью. При этом количество крупы не должно быть более 200 граммов в день.

Вместе с тем специалист отметила, что булгур содержит множество витаминов (В, РР, Е, К), а также клетчатку, антиоксиданты, железо, кальций, натрий, фосфор, цинк, медь, марганец и селен. Кроме того, крупа помогает наладить процесс пищеварения, повышает защитные свойства иммунной системы и оказывает благоприятное влияние на нервную систему. Полезен булгур и при проблемах с сердцем, костями. Несмотря на явную пользу данной крупы, она противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, резюмировала Павлова.