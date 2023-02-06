6 неожиданных признаков влюблённости, которые точно удивят
Мы знаем, что, если в животе появляется чувство, похожее на трепет, перед нами человек, который нравится. Но существуют и нетипичные признаки влюблённости, на которые обычно не обращают внимания.
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Мы привыкли принимать определённые изменения в поведении за "симптомы" любви. Чаще всего это что-то банальное и распространённое: мысли о человеке, желание прикоснуться, повышенный интерес к его или её хобби и занятиям, волнение перед встречей. Но оказалось, есть и другие признаки, указывающие на вашу влюблённость. И распознать их гораздо сложнее, потому как они не подходят под критерий "очевидное". Что намекает на зарождение чувств?
Внезапная смелость
Во время влюблённости происходит множество разных физиологических процессов. Один из них — выработка адреналина в больших количествах и, казалось бы, в спокойной атмосфере. Потому вычислить заинтересованность одного человека в другом необычным способом очень просто. Тот, у кого "бабочки в животе", внезапно начинает вести себя гораздо смелее. Нелюдимый коллега-одиночка вдруг предлагает всем сходить в бар после конца рабочего дня, а скромная подружка неожиданно приходит на встречу в ярком образе и с вызывающим макияжем.
Желание передразнивать, издеваться и подшучивать
Если мужчина постоянно передразнивает и кривляется перед общей знакомой, а та кокетливо хихикает, знайте — они влюблены друг в друга. Фото © Shutterstock
Невероятно, но факт. Большинство мужчин паясничают и кривляются именно перед той женщиной, которая им сильно нравится. Таким образом человек пытается показать себя максимально остроумным и привлечь внимание пассии. Удивительно и то, что подобное поведение смешным или забавно милым покажется только той, кто испытывает ответную симпатию. А остальные посмотрят на такую парочку и покрутят пальцем у виска.
Частые ссоры с определённым человеком
Вы, наверное, замечали, что некоторые парочки постоянно затевают ссоры из-за мелочей. В какой-то момент их знакомые могут даже заподозрить неладное, расценив подобное поведение как признак скорого расставания. Но это не так. Вспомните поговорку "милые бранятся — только тешатся". На ранних стадиях влюблённости у людей слишком сильно играют гормоны. И этот всплеск способен лишить над собой контроля даже самого сдержанного человека. Именно личности, кто неравнодушен друг к другу, препираются по пустякам. А вот пара на грани расставания, наоборот, кажется холодной, ведь уже нет такого пристального внимания ко второй половинке.
Бесстыдное подражание
Люди могут подражать поведению и копировать стиль кого-то, если находят чужой способ сочетания вещей симпатичным и оригинальным. А ещё когда влюбились по уши. Например, если мужчина вдруг заметит на девушке-коллеге блузку оттенка любимого галстука, может попытать удачу и пригласить дамочку на свидание. Велика вероятность, что та не откажет. Но почему светлое чувство толкает людей повторять за объектом воздыхания? Таким образом создаётся иллюзия принадлежности и единства с человеком, который нравится.
Изменения в голосе
Определить влюблённость можно по голосу — рядом с понравившимся мужчиной девушка говорит более высоким голосом, а парень около барышни сильнее басит. Фото © Shutterstock
Немногие способны заметить следующие изменения. Оказывается, рядом с тем человеком, кто по-настоящему нравится, люди разговаривают иначе. И дело даже не в каких-то кокетливых интонациях, а в рефлексах, доставшихся от предков. У девушек голос рядом с симпатичным ей кавалером становится выше — так она показывает ему женственность, слабость и нежность. А у парней, наоборот, ниже — чтобы звучать мужественнее и сильнее.
Повышенный болевой порог
Любовь делает нас сильнее — это факт, который был доказан экспериментальным путём в Стэнфордском университете. Выяснилось, что люди, кто во время испытаний смотрел на фотографию с дорогим сердцу человеком, чувствовали на 40% меньше боли, чем те, у кого снимков под рукой не оказалось. Вот и получается, что влюблённость не только чувство голода притупляет, но ещё и повышает болевой порог.
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