10 неожиданных фото, которые докажут, что наш мир ещё удивительнее, чем мы думаем
Сообщество Mildly interesting — самая популярная группа, в которой пользователи Reddit делятся удивительными наблюдениями о нашем мире. Собрали 10 постов оттуда, от которых у вас отпадёт челюсть.
"Лечу одна в целом самолёте. Так вышло, что меня случайно посадили на рейс, предназначенный только для перевозки экипажа", — shadybaby22.
Фото © Reddit / shadybaby22
"Был на пляже и нашёл ракушку с наростами, из-за которых это всё выглядит как анатомически точное сердце", — Cascading-hearts98.
Фото © Reddit / Cascading-hearts98
"Солнце попало на аквариум. Свет преломился идеально, и ручки на плите окрасились каждая в разный цвет", — kjh4087.
Фото © Reddit / kjh4087
"Эти трое случайных мужчин на моей фотографии выглядят так, словно копии одного и того же человека", — thrashbandit.
Фото © Reddit / thrashbandit
"Из-за тумана во время моего полёта город кажется не отрендеренным", — OBEYTHOVENN.
Фото © Reddit / OBEYTHOVENN
"Это дерево разрослось поверх вывески, но под краской", — T3nacityDog.
Фото © Reddit / T3nacityDog
"Это окно, из-за которого мой задний двор выглядит так, будто на нём сразу четыре разных сезона", — pommiegurl130.
Фото © Reddit / pommiegurl130
"Дом моего соседа покрылся льдом после недавней ледяной бури в Огайо (на берегу озера Эри)", — insanezane777.
Фото © Reddit / insanezane777
"У меня только четыре пальца на левой руке. Причём вместо большого у меня указательный", — evan4765.
Фото © Reddit / evan4765
"Села на скамейку в офисе и заметила, что моё отражение в окне идеально помещается в кресле...", — ScummyMoney.
Фото © Reddit / ScummyMoney
Reddit / thrashbandit, evan4765