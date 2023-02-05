10 неожиданных фото, которые докажут, что наш мир ещё удивительнее, чем мы думаем

"Лечу одна в целом самолёте. Так вышло, что меня случайно посадили на рейс, предназначенный только для перевозки экипажа", — shadybaby22.

Фото © Reddit / shadybaby22

"Был на пляже и нашёл ракушку с наростами, из-за которых это всё выглядит как анатомически точное сердце", — Cascading-hearts98.

Фото © Reddit / Cascading-hearts98

"Солнце попало на аквариум. Свет преломился идеально, и ручки на плите окрасились каждая в разный цвет", — kjh4087.

Фото © Reddit / kjh4087

"Эти трое случайных мужчин на моей фотографии выглядят так, словно копии одного и того же человека", — thrashbandit.

Фото © Reddit / thrashbandit

"Из-за тумана во время моего полёта город кажется не отрендеренным", — OBEYTHOVENN.

Фото © Reddit / OBEYTHOVENN

"Это дерево разрослось поверх вывески, но под краской", — T3nacityDog.

Фото © Reddit / T3nacityDog

"Это окно, из-за которого мой задний двор выглядит так, будто на нём сразу четыре разных сезона", — pommiegurl130.

Фото © Reddit / pommiegurl130

"Дом моего соседа покрылся льдом после недавней ледяной бури в Огайо (на берегу озера Эри)", — insanezane777.

Фото © Reddit / insanezane777

"У меня только четыре пальца на левой руке. Причём вместо большого у меня указательный", — evan4765.

Фото © Reddit / evan4765

"Села на скамейку в офисе и заметила, что моё отражение в окне идеально помещается в кресле...", — ScummyMoney.