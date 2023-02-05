10 самых странных торгоматов со всего света, заставляющих задуматься, а почему у нас не так
Обычно в торговых автоматах продают орешки да шоколадки, но экспонаты из подборки ниже — исключение из правил. Предлагаем посмотреть, что ещё загонять через вендинговые аппараты, и удивиться.
"Автомат со свежим молоком в Греции", — hariseldon2.
Фото © Reddit / hariseldon2
"Диспенсер "Нутеллы" в моём отеле", — khazzaam.
Фото © Reddit / khazzaam
"Наткнулась на тортомат", — boobookittyfuck2000.
Фото © Reddit / boobookittyfuck2000
"Эта пекарня в Японии кладёт остатки хлеба в торговый автомат, чтобы продать их в нерабочее время", — hello297.
Фото © Reddit / hello297
"Торговый автомат с кучей материалов для вязания крючком", — AshyBooRawrs.
Фото © Reddit / AshyBooRawrs
"Этот автомат средств женской гигиены раздаёт прокладки и тампоны бесплатно", — Complete_Atmosphere9.
Фото © Reddit / Complete_Atmosphere9
"Диспенсер" коротких историй в Центральной общественной библиотеке Лос-Анджелеса", — nytel.
Фото © Reddit / nytel
"Задержали рейс? Проведите время с пользой. В этом аэропорту есть аппарат, который научит вас делать сердечно-лёгочную реанимацию", — siloxanesavior.
Фото © Reddit / siloxanesavior
"Такие диспенсеры солнцезащитного крема можно встретить на пляжах Сиднея", — maksdjukic.
Фото © Reddit / maksdjukic
"Автомат, который раздаёт еду бездомным животным каждый раз, когда люди сдают бутылки и банки на переработку", — MotoTraveling.
Фото © Reddit / MotoTraveling
Reddit / siloxanesavior, hariseldon2