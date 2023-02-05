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5 февраля, 08:30

10 самых странных торгоматов со всего света, заставляющих задуматься, а почему у нас не так

Обычно в торговых автоматах продают орешки да шоколадки, но экспонаты из подборки ниже — исключение из правил. Предлагаем посмотреть, что ещё загонять через вендинговые аппараты, и удивиться.

"Автомат со свежим молоком в Греции", — hariseldon2.

Фото © Reddit / hariseldon2

Фото © Reddit / hariseldon2

"Диспенсер "Нутеллы" в моём отеле", — khazzaam.

Фото © Reddit / khazzaam

Фото © Reddit / khazzaam

"Наткнулась на тортомат", — boobookittyfuck2000.

Фото © Reddit / boobookittyfuck2000

Фото © Reddit / boobookittyfuck2000

"Эта пекарня в Японии кладёт остатки хлеба в торговый автомат, чтобы продать их в нерабочее время", — hello297.

Фото © Reddit / hello297

Фото © Reddit / hello297

"Торговый автомат с кучей материалов для вязания крючком", — AshyBooRawrs.

Фото © Reddit / AshyBooRawrs

Фото © Reddit / AshyBooRawrs

"Этот автомат средств женской гигиены раздаёт прокладки и тампоны бесплатно", — Complete_Atmosphere9.

Фото © Reddit / Complete_Atmosphere9

Фото © Reddit / Complete_Atmosphere9

"Диспенсер" коротких историй в Центральной общественной библиотеке Лос-Анджелеса", — nytel.

Фото © Reddit / nytel

Фото © Reddit / nytel

"Задержали рейс? Проведите время с пользой. В этом аэропорту есть аппарат, который научит вас делать сердечно-лёгочную реанимацию", — siloxanesavior.

Фото © Reddit / siloxanesavior

Фото © Reddit / siloxanesavior

"Такие диспенсеры солнцезащитного крема можно встретить на пляжах Сиднея", — maksdjukic.

Фото © Reddit / maksdjukic

Фото © Reddit / maksdjukic

"Автомат, который раздаёт еду бездомным животным каждый раз, когда люди сдают бутылки и банки на переработку", — MotoTraveling.

Фото © Reddit / MotoTraveling

Фото © Reddit / MotoTraveling

10 торговых автоматов, в которых можно купить что угодно, но только не еду

10 торговых автоматов, в которых можно купить что угодно, но только не еду

Обложка ©

Reddit / siloxanesavior, hariseldon2

Сергей Трофимов

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