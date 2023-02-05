Эти 6 обычных предметов на кухне выдадут хозяина-грязнулю

Не нужно быть экстрасенсом или знатоком психологии, чтобы прочитать хозяев дома, в который вас пригласили. Следует знать, на какие конкретные предметы и места обращать внимание. Беспорядок часто появляется, когда личность проживает кризисные моменты. Обычно у тех, кто в стрессе, не хватает сил на уборку. Но бардак из-за лени отличается от временного у того, кто просто приуныл. Как понять, что вы попали к настоящему грязнуле? Внимательно осмотритесь на кухне в гостях.

Проросшие или гнилые овощи/фрукты

Одним из ярких и правдивых сигналов, что в доме живёт не самая внимательная и чистоплотная личность, станут испорченные продукты. Увядшие фрукты, подгнившие овощи или тот же проросший картофель, который из-за содержания гликоалкалоида соланина опасен для употребления. Вишенкой на торте можно, пожалуй, назвать появившихся мушек, что роятся на кухне у хозяина квартиры.

Грязные кухонные полотенца

Хозяин-неряха наверняка не следит должным образом за состоянием полотенец на кухне. Фото © Shutterstock

Пришли в гости к знакомому и хотите определить, насколько он чистоплотный? Делимся простым лайфхаком: посмотрите на кухонное полотенце. Да, его наличие — несомненный плюс, ведь не нужно вытирать руки о себя. Но не радуйтесь так рано. Полотенце может быть в пятнах, разводах или просто максимально грязное, а должно быть чистое, чтобы не стать рассадником бактерий.

Пустые пачки из-под съеденных продуктов

Станет ли человек, который привык держать дом в чистоте, оставлять упаковки от продуктов на виду? Скорее всего, как только вкусность закончится, обёртка, фантик или коробка полетят в помойку. А вот у хозяина-ленивца и грязнули на кухне вы найдёте много всего интересного. Такой мусор может и не стоять на видном месте, но заметить его всё равно не составит труда. Задумайтесь, нет ли у человека подобного беспорядка и в остальных комнатах, раз в кухне уже бардак.

Чашки и тарелки с отколотыми краями

Хранить посуду с трещинами и сколами просто опасно, к тому же она не смотрится красиво на столе. Фото © Shutterstock

Есть несколько причин, почему такой посуде нет места в вашем доме. Если верите в эзотерику, должны знать: через трещины вытекает энергия счастья и достатка. Если считаете себя скептиком, задумайтесь о следующем. Как минимум с эстетической точки зрения посуда со сколами выглядит старой, неопрятной и некрасивой. А ещё опасно ею пользоваться, ведь можно совершенно случайно проглотить кусочек стекла, не заметив.

Неубранные целлофановые пакеты

Даже если хозяин квартиры успел быстро "пробежаться" с уборкой, выбросив лежащий на поверхности мусор, такие пакеты всё равно попадутся в местах, про которые он забыл. Гостю не составит труда случайно обнаружить эти улики в корзине с фруктами, отделе для овощей в холодильнике, на полке со сладостями или хлебом. Потому как если человек не привык выбрасывать их сразу, то и не заметит, как оставил следы, раскрыв, что он неряха.

Много непонятной макулатуры