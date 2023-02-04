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4 февраля, 09:00

Праздник с советским привкусом, или 10 архивных фото с парадов, маршей и демонстраций

Нет ничего более торжественного, чем советские демонстрации и парады. Такие праздники мы помним до сих пор, хоть и прошло уже несколько десятилетий. Собрали 10 кадров, которые освежат память.

Делегация молодёжи СССР во время торжественной церемонии открытия VII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Австрия. Вена. 26 июля 1959 года

Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва, 1962 год

Фото © Фотохроника ТАСС

Фото © Фотохроника ТАСС

Демонстрация трудящихся на Красной площади, посвящённая празднованию 56-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 1973 год

Фото © ТАСС / Борис Корзин, Алексей Стужин

Фото © ТАСС / Борис Корзин, Алексей Стужин

Годовщина присвоения пионерской организации имени В.И. Ленина. Ленинград. 1 июня 1974 года

Фото © ТАСС / Науменков Николай

Фото © ТАСС / Науменков Николай

Парад физкультурников на Красной площади в честь празднования 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 Ноября 1977 года

Фото © ТАСС / Олег Иванов

Фото © ТАСС / Олег Иванов

Участники первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади. Москва, 1979 год

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Алексей Стужин

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Алексей Стужин

Юные физкультурники во время демонстрации на Дворцовой площади. Ленинград, 1 Мая 1979 года

Фото © ТАСС / Науменков Николай

Фото © ТАСС / Науменков Николай

Митинг против ядерной угрозы. Латвийская ССР. Рига. 21 августа 1983 года

Фото © ТАСС / Пределис Имант, Семёнов Владимир

Фото © ТАСС / Пределис Имант, Семёнов Владимир

Во время антивоенного митинга молодёжи Москвы. 29 ноября 1983 года

Фото © ТАСС / Шогин Александр

Фото © ТАСС / Шогин Александр

Участники Третьего фестиваля дружбы молодёжи СССР и Чехословацкой Социалистической Республики во время молодёжной манифестации на Привокзальной площади. Волгоград, июнь 1984 года

Фото © ТАСС / Эдуард Котляков

Фото © ТАСС / Эдуард Котляков

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Обложка ©

ТАСС / Науменков Николай

Сергей Трофимов

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