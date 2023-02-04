Праздник с советским привкусом, или 10 архивных фото с парадов, маршей и демонстраций
Нет ничего более торжественного, чем советские демонстрации и парады. Такие праздники мы помним до сих пор, хоть и прошло уже несколько десятилетий. Собрали 10 кадров, которые освежат память.
Делегация молодёжи СССР во время торжественной церемонии открытия VII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Австрия. Вена. 26 июля 1959 года
Фото © ТАСС / Валентин Соболев
Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва, 1962 год
Фото © Фотохроника ТАСС
Демонстрация трудящихся на Красной площади, посвящённая празднованию 56-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 1973 год
Фото © ТАСС / Борис Корзин, Алексей Стужин
Годовщина присвоения пионерской организации имени В.И. Ленина. Ленинград. 1 июня 1974 года
Фото © ТАСС / Науменков Николай
Парад физкультурников на Красной площади в честь празднования 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 Ноября 1977 года
Фото © ТАСС / Олег Иванов
Участники первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади. Москва, 1979 год
Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Алексей Стужин
Юные физкультурники во время демонстрации на Дворцовой площади. Ленинград, 1 Мая 1979 года
Фото © ТАСС / Науменков Николай
Митинг против ядерной угрозы. Латвийская ССР. Рига. 21 августа 1983 года
Фото © ТАСС / Пределис Имант, Семёнов Владимир
Во время антивоенного митинга молодёжи Москвы. 29 ноября 1983 года
Фото © ТАСС / Шогин Александр
Участники Третьего фестиваля дружбы молодёжи СССР и Чехословацкой Социалистической Республики во время молодёжной манифестации на Привокзальной площади. Волгоград, июнь 1984 года
Фото © ТАСС / Эдуард Котляков
ТАСС / Науменков Николай