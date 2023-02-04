Праздник с советским привкусом, или 10 архивных фото с парадов, маршей и демонстраций

Нет ничего более торжественного, чем советские демонстрации и парады. Такие праздники мы помним до сих пор, хоть и прошло уже несколько десятилетий. Собрали 10 кадров, которые освежат память.