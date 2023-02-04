От этих 7 привычек из прошлого давно пора отказаться: они устарели

Насмотревшись, как ведут себя окружающие, иногда можно неосознанно перенять их привычки. Например, если ваша мама или бабушка перед выходом на улицу постоянно проверяет корзину с мусором, то и вы, вероятно, потом тоже начнёте так делать. Но есть и такие поведенческие паттерны, от которых давно пора отказаться по причине неактуальности. И вот несколько примеров, чего сегодня делать уже не стоит.

Ходить в театр или на выставки только покрасоваться

Одна из самых непонятных для многих представителей современного поколения привычка старших — кичиться походами в театр или на выставки. Хорошо, если люди действительно любят и увлекаются искусством, потому и выбирают подобные места для досуга. Но некоторые по привычке выходят в свет только ради того, чтобы с гордостью похвастаться потом перед знакомыми.

Гладить полотенца

Лишние заботы по дому отбирают ваше время, которое можно приятно провести с любимым супругом, детьми или друзьями либо же выделить на хобби или учёбу. Но у многих хозяек до сих пор в голове осталась установка: всё в доме должно быть идеально чистым и выглаженным. Такие дамочки даже по полотенцам и постельному белью проходятся утюгом. Зачем? Непонятно. Простыни да пододеяльники помнутся после первой же проведённой в кровати ночи, а в полотенцах окажутся запаяны волокна ткани, что уменьшит впитываемость.

Прокалывать уши маленьким дочкам

Прокалывать маленьким девочкам уши — привычка, которая сегодня уже потеряла актуальность. Фото © Shutterstock

Многие мамочки любят в детстве прокалывать дочерям уши. Зачем? Возможно, из-за того, что с ними в своё время поступили так же. Но правильно ли это? Многие специалисты выступают против такого решения — как минимум из-за риска занесения инфекции в прокол. К тому же со временем кожа на мочке деформируется из-за роста уха, что тоже может привести к негативным последствиям. Не проще ли дождаться подросткового возраста дочери и спросить, хочет ли та вообще носить серьги? Решать всё самостоятельно за другого человека — нечестно и некрасиво.

Заставлять детей доедать всё, что в тарелке

Если в вашем детстве или юности случался дефицит продуктов, это не даёт права принуждать собственных детей или внуков вылизывать тарелку до последней крошки. Такое поведение взрослых станет причиной проблем с пищевым поведением у подрастающих малышей и, возможно, даже с лишним весом.

До конца жизни работать на одном месте

Это во времена СССР было принято выбирать место работы, на котором в перспективе просидишь всю жизнь до пенсии. Но те времена прошли, открылись новые возможности и горизонты. Зачем держать в ходу привычку из прошлого и лишать себя интересного опыта в разных профессиях? Не терпите маленькую зарплату и вредных коллег, ищите себя и рискуйте.

Отказываться от помощи

Взрослые люди другой закалки по привычке отказываются от услуг, которые могут сэкономить их время. Фото © Shutterstock

Большинство взрослых людей другой закалки упорно продолжают игнорировать разные сервисы, которые облегчили бы им жизнь. Тот же клининг, например. Упорно горбатясь за ненавистной уборкой, тратят драгоценное время, хотя могли бы просто нанять специалистов. Да, пусть это стоит денег, но зато пользы такая услуга приносит немало. Может, пора перестать покупаться на стереотип о том, что только неряхи не в состоянии самостоятельно навести порядок дома?

Стесняться покупать средства личной гигиены