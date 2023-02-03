Что принесёт вторая неделя февраля каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

Из рунического прогноза от Игоря Вечерского носители каждого знака зодиака узнают, как действовать на неделе с 6 по 12 февраля 2023 года, чтобы оставаться в гармонии с собой и окружающими и не нарваться на никому не нужные проблемы.

Рунический гороскоп для Овна на 6–12 февраля 2023 года

Овнам руны пророчат неожиданное развитие событий в делах, связанных с работой, на неделе с 6 по 12 февраля. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: перевёрнутый Лагуз, Иса и Йера говорят о том, что в вашей работе возможны неожиданные повороты развития событий. Кроме того, некоторые процессы могут затянуться. В период с 6 по 12 февраля сфера вашего труда в целом может быть подвержена различного рода переменам. Они будут приходить извне, и вы можете использовать эти изменения в свою пользу с целью улучшения ситуации, но только, лишь если будете к этому готовы.

Рунический прогноз для знака зодиака Телец на 6–12 февраля 2023 года

Тельцам во вторую неделю февраля нужно осторожничать в принятии решений. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: Беркана, Турисаз и перевёрнутая Райдо не советуют в период с 6 по 12 февраля начинать важные дела и менять коренным образом текущий порядок событий. Вторая неделя последнего зимнего месяца потребует от вас осторожности в принятии решений и развитии существующего баланса сил. Вам будет дано достаточно возможностей, однако это время не будет простым с точки зрения последствий ваших действий.

Рунический гороскоп для Близнецов на 6–12 февраля 2023 года

Близнецов в период с 6 по 12 февраля ждёт удача в личной жизни. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Ингуз, перевёрнутый Турисаз и Гебо говорят о том, что вновь приобретённые отношения и выстроенные коммуникации помогут решить многие накопившиеся проблемы. Период с 6 по 12 февраля вы можете использовать для перехода на новый уровень взаимодействия, для этого в полной степени задействуйте эмоциональную сферу. Также удачны будут события в личной жизни.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 6–12 февраля 2023 года

Ракам рунолог Игорь Вечерский рекомендовал быть аккуратнее с деньгами на неделе с 6 по 12 февраля. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: Перто, Наутиз и перевёрнутая Феху предупреждают о рисках в финансовой сфере. На неделе с 6 по 12 февраля не следует рисковать деньгами и быть чересчур доверчивыми и наивными. Будьте аккуратны с различного рода покупками. В ближайшую неделю вам может поступить важная информация, могут открыться ворота неизвестности, а ещё вы можете узнать что-то важное, что принесёт плоды в дальнейшем.

Рунический гороскоп для Льва на 6–12 февраля 2023 года

Львам во вторую неделю февраля стоит отказаться от амбициозных целей и проанализировать пути достижения успеха, поставленных задач. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: перевёрнутая Беркана, перевёрнутая Феху и Отал говорят, что с 6 по 12 февраля не следует ставить амбициозных и крупных целей. В этот период следует сконцентрироваться на самом важном, самом главном для вас и постараться понять пути достижения успеха, поставленных задач. Помните: излишняя настойчивость, излишняя трата сил и средств вряд ли улучшат ситуацию, все эти усилия могут быть потрачены зря.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 6–12 февраля 2023 года

Девам на предстоящей неделе будет по силам завершить начатые дела. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: Йера, Лагуз и перевёрнутый Тейваз указывают на хороший потенциал для завершения различных дел. С 6 по 12 февраля вы можете поставить точку и вынести максимум результата из проделанной работы, пройденного пути. Будут значимы силы, которые помогут вам достигнуть задач, не рискуя и не становясь лицом к лицу с проблемой. Однако не следует слишком твёрдо отстаивать свою позицию.

Рунический гороскоп для Весов на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года

Весы в период с 6 по 12 февраля могут обзавестись надёжными партнёрами и начать новый путь. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: Гебо, Соуло и Райдо открывают для вас отличные возможности в ряде сфер. На неделе с 6 по 12 февраля вы сможете как начать новый путь, так и обзавестись надёжными партнёрами. В этот период вполне удастся сконцентрировать свою силу и направить её в нужное русло. Важным станет понимание верного пути — вам могут благоволить различного рода случайные обстоятельства. Учитывайте их, анализируйте и не упускайте возможности, которые могут проявляться в самых незначительных вещах.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 6–12 февраля 2023 года

В жизни Скорпионов произойдут конфликты, противостояния — сейчас нужно рассчитывать только на себя. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: Ансуз, Эйваз и перевёрнутый Отал предупреждают, что могут случиться различного рода противостояния, конфликты. Вторая неделя февраля 2023-го — время, когда стоит рассчитывать только на себя, понимать, что от ваших действий будет также зависеть и судьба окружающих. Вы должны в первую очередь выстраивать правильную коммуникацию и говорить нужные слова, также не забывать про то, что и другие хотят быть услышанными.

Рунический гороскоп для Стрельца на 6–12 февраля 2023 года

Стрельцы могут переосмыслить многие жизненные аспекты и наладить общение с миром в новом ключе. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: перевёрнутая Кено, Хагалаз и перевёрнутая Перто говорят о том, что вы можете находиться в зоне неправильного понимания своего места и пути, по которому вам следует идти. Период с 6 по 12 февраля может помочь вам переосмыслить целый ряд жизненных аспектов и наладить взаимодействие с миром в новом ключе. Здесь важно понять, каким образом вы сможете управлять своей жизнью и использовать ту информацию, которая должна быть не явной, а скрытой, а также ту, что должна стать достоянием общественности.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 6–12 февраля 2023 года

Козероги на неделе с 6 по 12 февраля могут раскрыть внутренний потенциал. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: Перто, Эйваз и Гебо открывают для вас хорошие возможности в раскрытии личного, внутреннего потенциала. На неделе с 6 по 12 февраля вы сможете превзойти свои предыдущие достижения и наладить взаимодействие в разных сферах. В этот период извне могут быть предприняты попытки создать хаос в ваших взаимоотношениях в узком кругу. Однако вам по силам использовать этот момент, чтобы только усилить положительную атмосферу внутри коллектива.

Рунический гороскоп для Водолея на 6–12 февраля 2023 года

Водолеям в период с 6 по 12 февраля следует использовать свои слабые стороны как средство для достижения цели. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: Дагаз, перевёрнутый Турисаз и Беркана советуют вам использовать свои слабые стороны как средство для достижения цели. На неделе с 6 по 12 февраля с их помощью вы вполне осуществите задуманное, чтобы стать сильнее, создать нужный образ. Так, вам удастся превзойти возможные вершины ваших достижений. Не бойтесь показать уязвимость: важно сделать это в нужное время и в нужном месте, выстроив долгосрочные перспективы.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 6–12 февраля 2023 года

В жизнь Рыб придёт мягкая энергия, способствующая всестороннему росту. Фото © Shutterstock