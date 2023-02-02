Из мужчин с этими именами никогда не получается нормальных отцов

Нрав, темперамент и черты характера могут сделать человека как самым лучшим родителем, так и совершенно непригодным, когда дело касается вопросов воспитания. Мужчины со следующими именами собственным примером докажут, что быть "отцами года" у них не получится, как бы ни пытались. Почему же из этих парней папы выходят так себе?

Мужчина Роман

Отличительная черта мужчины по имени Роман — он собственник. До такой степени, что с появлением малыша в доме новоиспечённый папаша с лёгкостью начнёт ревновать супругу к младенцу. Оно и понятно: раньше всё внимание доставалось исключительно Роме, а сейчас благоверная не отходит от кроватки или постоянно держит ребёнка на руках. Да ещё и от интима отказывается, ссылаясь на усталость. Бывает и так, что именно Рома оказывается против пополнения в семье — считает, что малыш разрушит идиллию. Хотя на деле мужчина просто сам не готов к переменам.

Савелий

Мужчина по имени Савелий выступает против пополнения, потому что ему не нравится менять свои привычки. Фото © Shutterstock

Носитель этого красивого имени обладает отрешённым нравом и нелюдимостью. Он живёт себе на уме, ни под кого не подстраиваясь и ни от кого не завися. Потому ещё очень даже хорошо, если Савелий встретит женщину, на которой захочет жениться. Семейное счастье вряд ли будет постоянным. Потому попытки супруги завести ребёнка, которые женщина рассматривает как возможность спасти брак, Савой будут восприниматься в штыки. Даже если мужчина и станет отцом, вряд ли захочет уделять много внимания чаду. Нрав Савелия не позволит ему так просто и легко распрощаться с привычным укладом жизни.

Парень по имени Артём

А вот с Тёмами дела обстоят совершенно иначе. Чаще всего лёгкий нрав, хорошее чувство юмора и любопытство делают носителей имени большими детьми. То есть мужчина практически в любом возрасте будет отлынивать от ответственности за свои действия. Хорошо ли получится у такой персоны заниматься ребёнком? Голова Артёма до самой старости будет забита мыслями о прекрасных женщинах, с которыми он бы хотел закрутить роман или просто приятно провести время. Потому если какая-то пассия заявит ему о беременности, это легко приведёт к разрыву отношений.

Матвей

Носитель имени Матвей не станет хорошим отцом, даже если постарается. Потому что интерес к ребёнку у него появится, когда чадо уже вырастет. Фото © Feepik

Мужчина, кого назвали благородным именем Матвей, в семейной жизни не отличается особой инициативностью. Кредо у него такое: делать только то, от чего получаешь кайф. А возня с подгузниками или ночные пробуждения из-за криков младенца в понятие "круто проводить время" не входят. Возможно, Матвей останется с женой и даже будет рад, что стал отцом. Но ответственным и примерным папой его не назвать, из-за чего ссоры и конфликты с супругой обеспечены. Лишь ближе к подростковому возрасту чада Матвей может проявить интерес и начать понемногу проводить с ним время, но захочет ли этого ребёнок?

Мужчина Тимофей