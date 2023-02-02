Психолог назвала фразы, которые повзрослевшие дети никогда не должны говорить родителям-старикам

Если детство было не сахар — трудное или горестное, — повзрослевшие дети обычно придерживаются трёх тупиковых стратегий: либо пытаются безуспешно простить родителей, либо обвиняют мать и отца во всём и застревают в гневе, либо сваливаются в аутоагрессию и самобичевание. Фразы, которые лучше не говорить родителям по прошествии лет, в беседе с Лайфом назвала Олеся Иневская — клинический психолог, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей. Как правило, связаны они с обвинениями в адрес мамы и папы и осуждением их поведения.

Когда взрослый ребёнок сталкивается со своим праведным гневом, чаще всего он обрушивает его на родителей. Нет особого смысла доказывать старикам, что они были ужасными родителями. Для большинства слова "ужасный(ая) отец/мать" звучат как "ужасный человек, который, несмотря на 20-летние старания, не справился". Родители начинают защищаться, потому что большинство из них правда старались, — не берём случаи с психически нездоровыми или зависимыми людьми. Идеального детства не существует Олеся Иневская Клинический психолог

"Я ненавижу тебя"

Каждый имеет право на чувства и гнев. Но важно разделять чувства и поведение. Испытывать гнев — нормально. Оскорблять или даже бить кого-то из чувства гнева — ненормально. Часто за отрицательно окрашенными эмоциями скрывается боль. Поэтому важный терапевтический шаг — осознание, что большинство родителей, которые так себе обходились с детьми, вероятно, также подвергались плохому и жестокому обращению.

Причины не отменяют гнева и не оправдывают, но они помогают увидеть родительскую семью не только как пренебрежительную и враждебную, но и как систему, не способную создать безопасную привязанность и атмосферу. Увидь их неумелые попытки заботиться и встреться со своей болью. За что вы их ненавидите? Какая потребность прячется в этом крике отчаяния, зла и гнева? Олеся Иневская Клинический психолог

"Вы мне ничего не дали"

Фразу "Вы мне ничего не дали" в беседах с родителями-стариками лучше не использовать. Её можно заменить на конструкцию "Я нуждаюсь в том-то и том-то от тебя". Фото © Shutterstock

Фразой "Вы мне ничего не дали" и подобными сыплют повзрослевшие дети, которые в большинстве случаев оставались без защиты и внимания взрослых, когда родители были поглощены чем-то иным или находились в каких-то сложных обстоятельствах. Например, мать была жертвой домашнего насилия. В этом случае ребёнок чувствует, что он с самого раннего возраста одинок, и ему приходится со всем справляться самостоятельно. За такой фразой кроется обида на отсутствие родителей и их внимания. Если хотите поделиться с мамой или папой своей болью, лучше используйте конструкцию "Я нуждаюсь в [чём-то] от тебя".

"Зачем ты меня родила?"

Вопросом "Зачем ты меня родила?" задаются те, кто не понимает: если родителям действительно было так тяжело, зачем они решились на ребёнка? Проблема в том, что в этот момент повзрослевшее чадо не видит существования различных механизмов, влияющих на женщину: социальное или пролайф-давление, а также репродуктивное насилие. Многие будущие родители не готовы к рождению малыша в полной мере. Ну а люди без детей более порицаются обществом.

За фразой "Зачем ты меня родила?" прячется нехватка любви или внимания, объясняет психолог Олеся Иневская. Возможно, ваши родители безответственны и не могут в полную силу выполнять свою роль, даже пытаются частично заставить вас взять её на себя. Что стоит за вашей фразой "Зачем ты меня родила"? Они не видели, как вам было больно? Возможно ли её заменить на "Я хочу, чтобы ты увидела, как мне было больно в детстве, и просто пожалела меня"?

"Это вы во всём виноваты"

Не нужно обвинять родителей в том, что в вашем детстве они как-то неправильно себя вели, действовали. Если вам нужна поддержка сейчас, скажите об этом прямо. Фото © Shutterstock

Да, действительно, мама и папа могли быть во многом виноваты. Да, они могли настоять на том, чтобы вы пошли учиться в юридическое училище вместо того, чтобы заняться, например, пением. Однако в вашей юности в тех обстоятельствах это могло выглядеть лучшим решением, и сейчас важно понять, чего вам не хватило тогда. Может быть, не хватило поддержки ваших решений или веры в вас? Можно ли сейчас получить эту поддержку от родителей? Поэтому вместо фразы "Это вы во всём виноваты" лучше сказать "Мне нужна сейчас ваша поддержка в моих начинаниях".

Не стоит забывать, что каждый человек имеет право на чувства и на выражение этих чувств. И если не высказываться, можно застрять в этом гневе, а не в проживании его. Невысказанность блокирует чувства и поведение, человек думает, что не имеет права на это, а он имеет право Олеся Иневская Клинический психолог

В любом случае вся психотерапия направлена на то, чтобы человек мог выразить, разблокировать свой гнев на родителей, прожить, и тогда он раскроет причины обид. Наши родители — это наши первые отношения, наши первые образцы для подражания, первые зеркала, помогающие нам понять, кто мы есть. Но они не единственные, кто влияет на наше становление и рост. Мы все рождаемся с определённым темпераментом и генетически обусловленными характеристиками. На нас влияет окружение: друзья, родственники, соседи, одноклассники, учителя.

Должны ли вы тогда игнорировать всё плохое, что ваши родители сделали? Конечно, нет. Нет смысла выбирать между обвинением родителей, прекращением общения или критикой. Лучше всего сказать о своих потребностях сейчас. Сфокусироваться не на том, чего они не сделали, а на том, что они могут сделать сейчас Олеся Иневская Клинический психолог