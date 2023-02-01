Предвестница бед или позитивных перемен?: Чем грозит приближение зелёной кометы к Земле
Астролог Аделина Блэкмун раскрыла Лайфу, стоит ли переживать и что обязательно нужно успеть сделать в период прохождения кометы С/2022 Е3 на расстоянии 42 миллионов километров от нашей планеты.
Наши предки считали кометы предвестницами катастроф, всех возможных бед. В ночь с 1 на 2 февраля мимо Земли пролетит зелёная комета C/2022 E3. Станет ли небесное тело, которое в последний раз пролетало мимо нашей планеты около 55 тысяч лет назад, недобрым знамением? Астролог, экстрасенс Аделина Блэкмун рассказала Лайфу, есть ли повод для переживаний.
Проходить комета будет в районе созвездия Жирафа. Его ближайшие соседи — Большая и Малая Медведицы. Замечено: чем больше интереса к комете, огласки в более широких кругах, а не только среди профессионалов, тем сильнее её влияние. Отсюда вывод: влияние зелёной кометы в первый день февраля достаточно велико. Бояться кометы не стоит — её энергия сегодня исключительно положительная
В сочетании с растущей Луной приближающаяся комета сулит большие перемены позитивного характера, обнадёжила Блэкмун. Потому именно сегодня стоит решиться и сделать что-то новое и важное, что вы ранее по каким-то причинам откладывали. К успеху открыты все сферы, связанные с недвижимостью, карьерой и деньгами.
Приятные сюрпризы, полезные знакомства, интересные дела — всё это ждёт нас сегодняшним днём. А вот личная жизнь такого напора энергии может не выдержать: если не сдержать эмоции, могут быть серьёзные конфликты.
Проход зелёной кометы в районе именно созвездия Жирафа — высокого спокойного животного — позволяет сегодня составить далеко идущие планы, подчеркнула экстрасенс. Им обязательно суждено сбыться!
Ранее Лайф рассказывал, в каких городах России будет лучше всего видно зелёную комету C/2022 E3.
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