Предвестница бед или позитивных перемен?: Чем грозит приближение зелёной кометы к Земле

Проходить комета будет в районе созвездия Жирафа. Его ближайшие соседи — Большая и Малая Медведицы. Замечено: чем больше интереса к комете, огласки в более широких кругах, а не только среди профессионалов, тем сильнее её влияние. Отсюда вывод: влияние зелёной кометы в первый день февраля достаточно велико. Бояться кометы не стоит — её энергия сегодня исключительно положительная

Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс