12 самых смешных примеров ЖЭК-арта, глядя на которые вы перекреститесь, что в вашем дворе такого нет
Спасибо тем людям, что решаются украшать наши дворы... Хотя их никто об этом не просил. Лебеди из шин, свинки из бутылок — ЖЭК-арт стал частью нашей культуры. Собрали 12 уморительных примеров.
"Скворечное древо и трон скворцов в Пскове"
Фото © VK / ktossa, Николай Сурин
"Однажды в Тюмени"
Фото © VK / ktossa, Котька Кранцешна
"Жаль, этот шедевр располагается не в моём дворе"
"Стоят и совместными усилиями лужу делают"
Фото © VK / ktossa, Юлия Вольская
"Спасите! Помогите!"
Фото © VK / ktossa, Шарлотта-Ромуальдовна Предначертанская
"Главное — не наткнуться на них ночью"
Фото © VK / ktossa, Павел Елисеев
"Таганрог, район Русское Поле"
Фото © VK / ktossa, Нестор Виноградов
"Бюджетная фотозона"
Фото © VK / ktossa, Андрей Морозов
"Такого ещё не было. Оригинально. Это вам не лебедей из покрышек резать"
"Твоё лицо, когда после длинного рабочего дня наконец пришла домой и поела"
Фото © VK / ktossa, Алексей Лукьянов
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ktossa, Нестор Виноградов