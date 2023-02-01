"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 14:00

12 самых смешных примеров ЖЭК-арта, глядя на которые вы перекреститесь, что в вашем дворе такого нет

Спасибо тем людям, что решаются украшать наши дворы... Хотя их никто об этом не просил. Лебеди из шин, свинки из бутылок — ЖЭК-арт стал частью нашей культуры. Собрали 12 уморительных примеров.

"Скворечное древо и трон скворцов в Пскове"

Фото © VK / ktossa, Николай Сурин

Фото © VK / ktossa, Николай Сурин

"Однажды в Тюмени"

Фото © VK / ktossa, Котька Кранцешна

Фото © VK / ktossa, Котька Кранцешна

"Жаль, этот шедевр располагается не в моём дворе"

Фото © VK / ktossa

Фото © VK / ktossa

"Стоят и совместными усилиями лужу делают"

Фото © VK / ktossa, Юлия Вольская

Фото © VK / ktossa, Юлия Вольская

"Спасите! Помогите!"

Фото © VK / ktossa, Шарлотта-Ромуальдовна Предначертанская

Фото © VK / ktossa, Шарлотта-Ромуальдовна Предначертанская

"Главное — не наткнуться на них ночью"

Фото © VK / ktossa, Павел Елисеев

Фото © VK / ktossa, Павел Елисеев

"Таганрог, район Русское Поле"

Фото © VK / ktossa, Нестор Виноградов

Фото © VK / ktossa, Нестор Виноградов

"Бюджетная фотозона"

Фото © VK / ktossa, Андрей Морозов

Фото © VK / ktossa, Андрей Морозов

"Такого ещё не было. Оригинально. Это вам не лебедей из покрышек резать"

Фото © VK / ktossa

Фото © VK / ktossa

"Твоё лицо, когда после длинного рабочего дня наконец пришла домой и поела"

Фото © VK / ktossa, Алексей Лукьянов

Фото © VK / ktossa, Алексей Лукьянов

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

ktossa, Нестор Виноградов

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров