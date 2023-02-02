10 типов поцелуев и их скрытый смысл, который расскажет правду об отношениях
Поцелуи поведают о вас больше, чем слова. И это не просто фраза, которую можно использовать как статус в соцсетях.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс уверена, что любого человека можно познать через губы. Она выделила десять видов поцелуев и объяснила, как понимать каждый из них.
1. Влажный поцелуй
Певцы Шон Мендес и Камила Кабелло. Скриншоты видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shawnmendes
Когда на поцелуй не жалеют слюны, речь явно идёт о возможном продолжении. Если это происходит на публике, прохожие могут засмущаться, но кому какое дело, когда кипят такие страсти.
2. Поцелуй в голову
Кинорежиссёр Гай Ричи и певица Мадонна. Фото © Getty Images / Ian West / PA Images
Поцелуй в висок или челюсть выглядит очень мило, но может означать разлад или дисбаланс в отношениях. Источником страсти в данном случае выступает лишь один из партнёров, и долго такое положение дел сохранять не получится.
3. Поцелуй в нос
Певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер. Фото © Getty Images / Alberto E. Rodriguez
Любовь, терпение и понимание — три главных ключа к разгадке поцелуя в нос. В нём сочетаются романтичность и внимание к партнёру. Всё это говорит о высоком уровне эмпатии в отношениях.
4. Поцелуй с приоткрытым ртом
Певица Рита Ора и кинорежиссёр Тайка Вайтити. Фото © Getty Images / Gareth Cattermole
Так делают, когда хотят во время поцелуя что-то сказать партнёру. Чаще всего подобные ситуации возникают на публичных мероприятиях.
5. Поцелуй "Утки"
Телеведущий Саймон Коуэлл и светская львица Лорен Силверман. Фото © ТАСС / Cover Images / ZUMA
Такой поцелуй выглядит нелепо, но имеет серьёзную подоплёку. Мимически он напоминает процедуру кормления потомства животными. Это значит, что отношения перешли в новую фазу, когда партнёры могут посмеяться над собой, потому что полностью доверяют друг другу.
6. Поцелуй с укусом
Модель Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
Укус партнёра во время поцелуя не только элемент сексуальной игры, но и демонстрация желания доминировать. Зависит от того, как это воспримет "укушенный". К тому же губы или язык очень легко травмировать, а это мало кому понравится.
7. Поцелуй "по-геройски"
Модель Бруклин Бекхэм и актриса Никола Пельтц. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicolaannepeltzbeckham
Чтобы поцеловаться "по-геройски", нужно взять лицо партнёра рукой за подбородок. Только не грубо, а нежно: тогда будет понятно, что вы преисполнены обожания, а не злости.
8. Поцелуй "Бабочки"
Спортсмен Том Эванс и певица Николь Шерзингер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicolescherzinger
Ненавязчивый, как бы "порхающий" поцелуй дразнит и оттягивает удовольствие. Такая "игра вдолгую" выдаёт в её инициаторе опытного любовника.
9. Поцелуй "Неудачная попытка"
Участники британского реалити-шоу "Остров любви". Фото © ITV
Если человек уклоняется от поцелуя, скорее всего, он его не хочет. Или просто не намерен торопить события, например, после первого свидания.
10. Поцелуй "Ящерица"
Рэперы Оффсет и Карди Би. Фото © Getty Images / Steve Granitz/WireImage
Пары, которые у всех на виду лижут друг другу языки, обожают приключения. А ещё демонстрируют публике, что готовы прыгнуть в постель при первой же возможности, пишет The Sun.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shawnmendes