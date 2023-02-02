10 типов поцелуев и их скрытый смысл, который расскажет правду об отношениях

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс уверена, что любого человека можно познать через губы. Она выделила десять видов поцелуев и объяснила, как понимать каждый из них.

1. Влажный поцелуй

Певцы Шон Мендес и Камила Кабелло. Скриншоты видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shawnmendes

Когда на поцелуй не жалеют слюны, речь явно идёт о возможном продолжении. Если это происходит на публике, прохожие могут засмущаться, но кому какое дело, когда кипят такие страсти.

2. Поцелуй в голову

Кинорежиссёр Гай Ричи и певица Мадонна. Фото © Getty Images / Ian West / PA Images

Поцелуй в висок или челюсть выглядит очень мило, но может означать разлад или дисбаланс в отношениях. Источником страсти в данном случае выступает лишь один из партнёров, и долго такое положение дел сохранять не получится.

3. Поцелуй в нос

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер. Фото © Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Любовь, терпение и понимание — три главных ключа к разгадке поцелуя в нос. В нём сочетаются романтичность и внимание к партнёру. Всё это говорит о высоком уровне эмпатии в отношениях.

4. Поцелуй с приоткрытым ртом

Певица Рита Ора и кинорежиссёр Тайка Вайтити. Фото © Getty Images / Gareth Cattermole

Так делают, когда хотят во время поцелуя что-то сказать партнёру. Чаще всего подобные ситуации возникают на публичных мероприятиях.

5. Поцелуй "Утки"

Телеведущий Саймон Коуэлл и светская львица Лорен Силверман. Фото © ТАСС / Cover Images / ZUMA

Такой поцелуй выглядит нелепо, но имеет серьёзную подоплёку. Мимически он напоминает процедуру кормления потомства животными. Это значит, что отношения перешли в новую фазу, когда партнёры могут посмеяться над собой, потому что полностью доверяют друг другу.

6. Поцелуй с укусом

Модель Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Укус партнёра во время поцелуя не только элемент сексуальной игры, но и демонстрация желания доминировать. Зависит от того, как это воспримет "укушенный". К тому же губы или язык очень легко травмировать, а это мало кому понравится.

7. Поцелуй "по-геройски"

Модель Бруклин Бекхэм и актриса Никола Пельтц. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicolaannepeltzbeckham

Чтобы поцеловаться "по-геройски", нужно взять лицо партнёра рукой за подбородок. Только не грубо, а нежно: тогда будет понятно, что вы преисполнены обожания, а не злости.

8. Поцелуй "Бабочки"

Спортсмен Том Эванс и певица Николь Шерзингер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicolescherzinger

Ненавязчивый, как бы "порхающий" поцелуй дразнит и оттягивает удовольствие. Такая "игра вдолгую" выдаёт в её инициаторе опытного любовника.

9. Поцелуй "Неудачная попытка"

Участники британского реалити-шоу "Остров любви". Фото © ITV

Если человек уклоняется от поцелуя, скорее всего, он его не хочет. Или просто не намерен торопить события, например, после первого свидания.

10. Поцелуй "Ящерица"

Рэперы Оффсет и Карди Би. Фото © Getty Images / Steve Granitz/WireImage