5 вредных фраз, которыми нельзя утешать ребёнка, иначе вырастет неудачник

Распространённые фразочки, которыми родители привыкли утешать чад, на самом деле несут негативную окраску. Если рассмотреть подробнее каждый из популярных вариантов, найти в них можно и обесценивание, и манипуляции, и даже контроль. Дорогие родители, приучайте себя во время детских истерик говорить следующее: "Это нормально — плакать, когда больно", "Я буду с тобой, пока ты так расстроен", "Я понимаю, что ты злишься, расскажи почему" и т.д. Будет особенно здорово, если вы станете утешать малыша, глядя ему в глаза. Для этого можно сесть на корточки, например, или посадить ребёнка на стул.

Итак, правильные примеры слов и как их нужно говорить, когда сын или дочь плачет, мы узнали. Давайте же перейдём к табу. То, что подобными фразами в далёком детстве родители пытались успокоить вас, ещё не означает их правильности. Если не хотите вырастить неудачника и человека, который не может разобраться в собственных чувствах, не стоит говорить это ребёнку, когда он в слезах.

"Всем бывает больно, потерпи"

Почему малыш должен терпеть, когда ему грустно, плохо или одиноко? Показывая эмоции через плач, чадо пытается привлечь внимание дорогого для себя взрослого в надежде, что тот защитит и приласкает, покажет, что с ним рядом бояться нечего. А в итоге ребёнок слышит равнодушную фразу о том, что ничего особенного в его страданиях нет. Если такие "утешения" человек будет слушать раз за разом, в один день просто перестанет надеяться на эмпатию со стороны взрослых. Рискуете сделать так, что сын или дочь закроется от вас и не захочет больше делиться переживаниями.

"Мальчики не плачут"

Мальчики ещё как плачут. Неправильно пытаться утешить ребёнка с помощью таких фраз. Фото © Freepik

Самое глупое, что только может навязывать общество, — идти против физиологии. Какими бы сильными ни были парни и мужчины физически, это совсем не значит, что они не могут избавляться от эмоций через слёзы. Особенно будучи ещё детьми. Повторяя снова и снова эти ужасные слова, вы приучаете сына терпеть и прятать эмоции, копить внутри. И чем дольше тот не будет плакать и как-то избавляться от негатива, тем сильнее это отразится и на психике, и на здоровье, и на поведении. Отличные примеры, когда сочетаются мужественность и чувственность, показаны в турецких и индийских сериалах и кино. В них, несмотря на брутальность, мужчины позволяют себе открыто плакать.

"Соберись, ничего такого не произошло"

Возможно, со стороны взрослого человека упасть с качелей, зацепиться о ветку или порезаться бумагой не смертельно. А вот для малыша что-то подобное может быть в новинку. Произнося в качестве утешения эту и похожие фразы, вы влияете на способность чада справляться с эмоциями. В моменты истерики ребёнок не контролирует себя, ему страшно, он просит защиты. Лучше поговорить — пусть расскажет вам о своих эмоциях на данный момент, — чем делать вид, что "ничего такого не произошло".

"Ты такая некрасивая со слезами на глазах"

Девочка красивая будет всегда — со слезами и без. Не говорите такие фразы, чтобы не подтолкнуть ребёнка к мысли скрывать чувства. Фото © Freepik

Контекст фразы понятен. Взрослый, видя залившуюся истерикой девочку, хочет как можно быстрее её успокоить. Что он делает? Намекает на гендерную роль будущей женщины, которая стереотипно обязана быть всегда привлекательной. А когда плачет, красота якобы исчезает. Значит, никто её не полюбит. И такой подход взрослого к утешению станет спусковым механизмом к принятию малышкой решения всегда быть красивой. То есть научиться скрывать истинные чувства. Лучше прямо расспросить дочь о том, что она переживает сейчас, о чём думает. Помочь понять и прожить каждую негативную эмоцию. И никогда не говорить, что она некрасивая.

"Хватит ныть, ты преувеличиваешь"