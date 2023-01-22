5 вредных фраз, которыми нельзя утешать ребёнка, иначе вырастет неудачник
Знакомые нам с детства фразы по типу "Всё будет хорошо" на самом деле не приносят утешения и пользы. Наоборот, эти высказывания взрослых способны покалечить психику ребёнка.
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Распространённые фразочки, которыми родители привыкли утешать чад, на самом деле несут негативную окраску. Если рассмотреть подробнее каждый из популярных вариантов, найти в них можно и обесценивание, и манипуляции, и даже контроль. Дорогие родители, приучайте себя во время детских истерик говорить следующее: "Это нормально — плакать, когда больно", "Я буду с тобой, пока ты так расстроен", "Я понимаю, что ты злишься, расскажи почему" и т.д. Будет особенно здорово, если вы станете утешать малыша, глядя ему в глаза. Для этого можно сесть на корточки, например, или посадить ребёнка на стул.
Итак, правильные примеры слов и как их нужно говорить, когда сын или дочь плачет, мы узнали. Давайте же перейдём к табу. То, что подобными фразами в далёком детстве родители пытались успокоить вас, ещё не означает их правильности. Если не хотите вырастить неудачника и человека, который не может разобраться в собственных чувствах, не стоит говорить это ребёнку, когда он в слезах.
"Всем бывает больно, потерпи"
Почему малыш должен терпеть, когда ему грустно, плохо или одиноко? Показывая эмоции через плач, чадо пытается привлечь внимание дорогого для себя взрослого в надежде, что тот защитит и приласкает, покажет, что с ним рядом бояться нечего. А в итоге ребёнок слышит равнодушную фразу о том, что ничего особенного в его страданиях нет. Если такие "утешения" человек будет слушать раз за разом, в один день просто перестанет надеяться на эмпатию со стороны взрослых. Рискуете сделать так, что сын или дочь закроется от вас и не захочет больше делиться переживаниями.
"Мальчики не плачут"
Мальчики ещё как плачут. Неправильно пытаться утешить ребёнка с помощью таких фраз. Фото © Freepik
Самое глупое, что только может навязывать общество, — идти против физиологии. Какими бы сильными ни были парни и мужчины физически, это совсем не значит, что они не могут избавляться от эмоций через слёзы. Особенно будучи ещё детьми. Повторяя снова и снова эти ужасные слова, вы приучаете сына терпеть и прятать эмоции, копить внутри. И чем дольше тот не будет плакать и как-то избавляться от негатива, тем сильнее это отразится и на психике, и на здоровье, и на поведении. Отличные примеры, когда сочетаются мужественность и чувственность, показаны в турецких и индийских сериалах и кино. В них, несмотря на брутальность, мужчины позволяют себе открыто плакать.
"Соберись, ничего такого не произошло"
Возможно, со стороны взрослого человека упасть с качелей, зацепиться о ветку или порезаться бумагой не смертельно. А вот для малыша что-то подобное может быть в новинку. Произнося в качестве утешения эту и похожие фразы, вы влияете на способность чада справляться с эмоциями. В моменты истерики ребёнок не контролирует себя, ему страшно, он просит защиты. Лучше поговорить — пусть расскажет вам о своих эмоциях на данный момент, — чем делать вид, что "ничего такого не произошло".
"Ты такая некрасивая со слезами на глазах"
Девочка красивая будет всегда — со слезами и без. Не говорите такие фразы, чтобы не подтолкнуть ребёнка к мысли скрывать чувства. Фото © Freepik
Контекст фразы понятен. Взрослый, видя залившуюся истерикой девочку, хочет как можно быстрее её успокоить. Что он делает? Намекает на гендерную роль будущей женщины, которая стереотипно обязана быть всегда привлекательной. А когда плачет, красота якобы исчезает. Значит, никто её не полюбит. И такой подход взрослого к утешению станет спусковым механизмом к принятию малышкой решения всегда быть красивой. То есть научиться скрывать истинные чувства. Лучше прямо расспросить дочь о том, что она переживает сейчас, о чём думает. Помочь понять и прожить каждую негативную эмоцию. И никогда не говорить, что она некрасивая.
"Хватит ныть, ты преувеличиваешь"
Что есть нытьё, когда дело касается боли, и можно ли в этом случае преувеличивать? Если ребёнок упал на асфальт, поранил коленку и плачет, потому что видит вытекающую кровь, — это вряд ли попытка просто привлечь внимание. Скорее всего, малыш испытывает не только стресс, но и страх. Когда мама или папа, глядя на такую рану со своей колокольни, оценивает её как пустяк, что чувствует сын или дочка? Например, что вы пренебрегаете, предаёте или же вовсе не любите. Детский плач может сильно раздражать, но никогда не говорите маленькому человеку о том, что он преувеличивает. Это вы уже прожили немало лет и поняли, как всё устроено. А ребёнок только-только начинает познавать и себя, и окружающий мир. Потому и реагирует так бурно.