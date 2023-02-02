20 главных бьюти-привычек для сохранения твоей красоты, которые правда работают

Как ухаживать за собой девушке? С чего начать? Безусловно, перестать лениться, а ещё иметь чёткий план и придерживаться его ежедневно. Как систематизировать уход за собой и что он должен включать, Лайфу рассказала звёздный визажист Розали Рай.

1. Соблюдай золотое правило "О", "Т" и "У" (Очищение, тонизация и увлажнение)

Как ухаживать за кожей лица? Этапов должно быть пять, из которых три точно обязательные. Первый этап — предочищение, второй — умывание (очищение). Третий этап — тонизация, четвёртый — увлажнение, пятый — защита. Кроме того, дважды в неделю после умывания нужно выделять время на глубокое очищение кожи — скрабирование.

2. Заботься о теле так, как заботишься о лице

О теле нужно заботиться не меньше, чем о лице: не забывай и не забивай на очищение, отшелушивание, увлажнение и защиту кожи. Фото © Shutterstock

Что входит в уход за телом? Коже тела, как и лица, необходимы регулярное очищение, эксфолиация, увлажнение — особенно в зимний период, когда воздух в помещениях сухой, — и защита.

3. Тщательно очищай все кисти и спонжи для нанесения макияжа

Промывай все кисти и спонжи для нанесения макияжа — так они и косметика прослужат дольше, а вероятность возникновения проблем на коже, в частности высыпаний, снизится.

4. Пей больше воды — ну куда ж без этого?

Стандарт — 30 граммов воды на килограмм веса. Если понимаете, что не дотягиваете до нормы, сначала измерьте, сколько воды в сутки выпиваете, а потом постепенно увеличивайте показатели. Почему делать это нужно аккуратно? Если начать резко пить много воды, неподготовленный к нагрузке организм может плохо отреагировать, что отразится на самочувствии.

5. Регулярно проводи ревизию в косметичке: выбрасывай все плохие, разбитые и просроченные средства

Раз в несколько месяцев пересматривай наполнение косметички: тени, которыми не пользуешься, можешь отдать подруге, ну а давно засохшую тушь отправь в мусорное ведро. Среди бьюти-средств не должно быть ничего испорченного и тем более просроченного.

6. Ежедневно пользуйся кремом для рук и ногтей

Ухоженные увлажнённые руки — визитная карточка женщины. Не забывай не только на маникюр ходить, но и каждый день пользоваться кремом для рук и ногтей. В идеале — после каждого контакта с водой, но можно и просто на ночь.

7. Наноси гигиеническую помаду на ночь

Можно ли мазать губы гигиенической помадой на ночь? Не просто можно, а нужно — чтобы избежать сухости, появления трещин и заед. Фото © Shutterstock

Чтобы губы были увлажнёнными, а не сухими, с трещинами и заедами, перед тем как лечь спать, мажь их гигиенической помадой.

8. Периодически используй специальное масло для питания бровей и ресниц

Масло для питания бровей и ресниц стимулирует обменные и регенеративные процессы в волосяных луковицах, на поверхности волосков появляется барьерная плёнка. Как результат — более густые, плотные, блестящие волоски.

9. Круглогодично используй крем с SPF

Не нужно, наверное, напоминать, что ультрафиолет воздействует на кожу даже зимой, потому SPF в уходовых средствах — обязательный компонент.

10. Не забывай ухаживать за кожей на шее

Кольца Венеры на шее у многих появляются ещё в юном возрасте — в силу физиологических особенностей. Кожа шеи, как и рук, выдаёт возраст женщины, потому уходу за ней нужно уделять особое внимание.

11. Не носи тугие резинки для волос

Тугие резинки портят волосы: перетягивают, повреждают структуру. Лучше выбирать те, что не сжимают и не нагружают волосы.

12. Ежедневно протирай смартфон антибактериальными салфетками

Это нужно делать, чтобы не разносить бактерии по коже лица.

13. Используй зубную нить

Зубная нить поможет удалить остатки мягкого налёта, которые не убрала щётка, и отложения бактерий в промежутках между зубами. Фото © Shutterstock

Использование зубной нити снизит риск появления кариеса. С её помощью можно избавиться от остатков мягкого налёта, отложения бактерий в промежутках между зубами.

14. Держи телефон на уровне глаз

Это поможет не столкнуться раньше времени с обвисшим подбородком и морщинами на шее.

15. Делай зарядку

Утренняя зарядка подарит бодрость на целый день, поможет проснуться, избавит от сонливости.

16. Не умывайся слишком горячей водой

Что будет, если мыть лицо слишком горячей водой? Сосуды расширятся, это приведёт к красноте кожи, в перспективе — её дряблости.

17. Не трогай лицо руками

Почему нельзя трогать лицо руками? Можно занести самые разные болячки. Например, вирусные или кишечные инфекции или те, что поражают глаза.

18. Устраивай SPA — радуй себя раз в несколько недель (даже дома)

СПА-процедуры должны стать неотъемлемой частью жизни — они улучшают самочувствие, метаболизм, кровообращение. Фото © Shutterstock

СПА-процедуры улучшают настроение, самочувствие, разгоняют метаболизм и кровообращение. С их помощью из организма можно вывести токсины и шлаки.

19. Не забывай о профессиональной чистке зубов у стоматолога-гигиениста

Профессиональная чистка зубов должна быть привычной процедурой, а не каким-то эксклюзивом. Стоматологи рекомендуют проходить её раз в полгода. Тем, кто любит сигареты и кофе, наведываться к гигиенисту нужно чаще — раз в четыре–пять месяцев.

20. Люби себя и своё отражение в зеркале