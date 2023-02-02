Из отношений пропал секс: почему виновата женщина и сколько паре нормально жить без интима

Сколько нормально жить без секса человеку, который находится в отношениях? В вопросе о том, как часто им нужно заниматься, следует всегда руководствоваться половой конституцией партнёров, рассказала Лайфу сексолог Александра Миллер. Всё очень индивидуально и зависит от либидо, психологического состояния человека, его здоровья, образа жизни и наличия вредных привычек.

Есть люди с повышенным либидо, которые не могут перенести отсутствия секса в жизни. Поэтому они сталкиваются с массой психологических проблем, таких как вспыльчивость, агрессивное поведение, перепады настроения. Безусловно, такое поведение сказывается на взаимоотношениях с окружающими, на работе и даже на состоянии здоровья. Александра Миллер Сексолог

Как отсутствие секса влияет на жизнь?

Не реализуя сексуального потенциала, человек в прямом смысле страдает, причём не только в эмоциональном плане. Он может столкнуться с повышенным артериальным давлением, мигренями и даже чаще подвергаться заражению вирусами. Объясняется это тем, что комфортная интимная жизнь, предполагающая качественный секс, обеспечивает выброс в кровь эндорфинов, улучшающих настроение, вазопрессина и окситоцина, которые отвечают за привязанность. Не стоит забывать и про дофамин — он вырабатывается в том отделе мозга, который реагирует на никотин и кокаин. Именно поэтому людей, которые страдают от разрыва отношений, можно по степени проблемы сравнить с тяжело зависимыми.

Качественный секс также повышает уровень иммуноглобулина, который обеспечивает более активную выработку лимфоцитов. Именно эти вещества играют главную роль в борьбе с вирусными заболеваниями. Александра Миллер Сексолог

Причины, почему секса стало меньше или теперь нет вообще

Секса в отношениях становится меньше из-за банальной "супружеской скуки". Причина её появления — усталость мужчины от претензий женщины и неспособность дамы найти баланс в бытовых вопросах. Фото © Shutterstock

Причиной того, что секса в отношениях стало меньше, служит банальная "супружеская скука". Она приходит из-за того, что женщина не находит баланса в бытовых вопросах, не может переключаться, не видит в партнёре сильную личность или не чувствует себя любимой и важной. Мужчина же устаёт от супруги из-за постоянного выяснения отношений, претензий, от однообразия в сексе и отсутствия ярких эмоций.

Почему именно на женщине я делаю акцент? Потому что именно она ответственна за эмоциональную составляющую отношений. Именно дама является той самой "шеей", которая может любую ситуацию повернуть в нужную ей сторону. Также секс может сойти на нет, если нарушено эмоциональное общение. Александра Миллер Сексолог

Неумение разговаривать и разрешать конфликты ведёт к избеганию и замалчиванию проблем, накапливанию камней за пазухой, из которых партнёры, сами того не замечая, строят между собой стену. Качественный и яркий секс — это про полное раскрепощение и доверие, а о каком раскрепощении может идти речь, если один из пары готов придушить другого? Интим скорее будет напоминать возню на ринге.

Ещё одна причина возникновения осложнений в сексуальной жизни — партнёры стали "слишком родными". Близость, родство душ — это хорошо и даже прекрасно, но всё, что слишком, — это плохо. Когда жена становится опекающей мамой для мужа, она переходит в раздел "родственники", а с ними секс в принципе невозможен для психологически здорового человека. Потому стоит всегда придерживаться баланса.

Внешний вид тоже не стоит вычёркивать из списка. Вспомните, в какую вас влюбился партнёр? Как вы выглядели? Как вели себя? Чем занимались и увлекались? Если манящая, вкусно пахнущая женщина превращается в курицу-наседку, не стоит мужчину винить. Либидо — вещь хрупкая, и потенция настроена на тот образ, который был изначально. Все мы меняемся и стареем, но всегда можно найти время и возможность следить за собой. Александра Миллер Сексолог

Бывает так, что пара прошла точку невозврата, то есть отношения полностью исчерпали себя. Мужчина и женщина могут перепробовать все возможные варианты секса во всех местах, скупить все товары в секс-шопе, но ничего не поможет. Близость, конечно, возможна, но выглядеть будет как исполнение супружеского долга. Ну а долговая яма — это крайне неприятное обязательство, ярких оргазмов здесь ожидать не стоит.

Что делать, чтобы вернуть секс в отношения?

Если стоит задача вернуть секс в отношения, обратитесь к семейному психологу. Специалист подсветит проблемы, и вы научитесь открыто разговаривать с партнёром, поймёте, чего хотите друг от друга. Фото © Shutterstock

Как бы это странно ни звучало, решение вопроса, почему угас секс в отношениях, нужно начинать с похода не к сексологу, а к семейному психологу. Партнёрам, из жизни которых ушла интимная близость, важно научиться открыто разговаривать друг с другом, понимать, кто чего хочет, на месте решать проблемы.

Дело может быть банально в том, что страсть умерла, нужно просто с этим смириться. Александра Миллер Сексолог