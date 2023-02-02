10 фото российских дворов, глядя на которые радуешься, что живёшь именно здесь, а не где-то ещё
В детстве с друзьями проводили там целые дни, теперь только паркуемся и идём домой. Но есть ещё люди, которые не потеряли нежных чувств к нашим, российским, дворам и делятся этой романтикой в соцсетях
Для любого россиянина, живущего в многоквартирном доме, двор — это не просто место с детскими площадками и парковками. Тут всё намного глубже
Фото © VK / Романтика московских дворов и улиц, Александр Ткач
Мы любим наши дворы с безумной страстью, как часть себя самих. Они напоминают нам о домашней теплоте, уюте и заботе
Фото © VK / Романтика московских дворов и улиц, Никита Цапко
Они были, есть и, безусловно, всегда будут. Дворы — связующее звено между прошлым, настоящим и будущим
Фото © VK / Романтика московских дворов и улиц, Артём Давтян
В наших дворах царит душевная теплота и атмосфера семейных встреч. Мы общаемся с соседями, делимся новостями и историями
Фото © VK / Романтика московских дворов и улиц, Александра Шалковская
Они служат местом для игр и отдыха детей, которые разыгрывают свои мечты и идеи на этой земле
Фото © VK / Романтика уфимских дворов, Элина Гильмиярова
У каждого двора своя уникальная атмосфера, свои история и культура. И это несмотря на то что архитектура, скажем честно, в большинстве случаев мало чем отличается
Фото © VK / Романтика кировских дворов, Валерия Бажина
Для нас, россиян, наши дворы — это больше чем просто место, где мы живём. Они украшают нашу жизнь видом из окна... Ну где ещё можно увидеть лебедей из шины? Только у нас!
Фото © VK / Романтика кировских дворов, Эвелина Кислухина
Наши дворы — из тех редких мест, где всегда чувствуешь себя в безопасности и уюте. Самый настоящий оазис для души в суете городской жизни
Фото © VK / Романтика уфимских дворов, Константин Гончаров
А некоторых они вдохновляют на творчество. Фотографии в этой подборке — тому доказательство
Кстати, возможности есть не только для духовного развития, но и для физического. Турники с облезшей за десятилетия краской отлично справляются со своей задачей до сих пор
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