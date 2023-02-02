10 случаев, когда хозяева снимали питомцев в движении и получался кромешный ужас

Что нужно для хорошей фотографии? Удачная композиция? Чтобы всё было в фокусе? Собрали 10 кадров с питомцами, которые не отвечают ни одному требованию, но вы всё равно будете в полном восторге!