10 случаев, когда хозяева снимали питомцев в движении и получался кромешный ужас
Что нужно для хорошей фотографии? Удачная композиция? Чтобы всё было в фокусе? Собрали 10 кадров с питомцами, которые не отвечают ни одному требованию, но вы всё равно будете в полном восторге!
"Не ложитесь спать, не разрешив конфликта..." — Felstorm1231.
Фото © Reddit / Felstorm1231
"Это Элли, та ещё глупышка с длинным языком и размытой мордой. Это её реакция на нашу первую за много месяцев встречу", — The-MonkeysPaw.
Фото © Reddit / The-MonkeysPaw
"Должно быть, одна из лучших фотографий, что я когда-либо делала", — YeetYeetBabey.
Фото © Reddit / YeetYeetBabey
"Моя сестра и её жених решили взять собаку на фотосессию", — Akylbekeleyf.
Фото © Reddit / Akylbekeleyf
"Пытался сделать фотку моих играющих собак. Вышло даже лучше, чем ожидал", — Idontcare09385.
Фото © Reddit / Idontcare09385
"Моё хобби — делать наитупейшие фотки наших собак. Познакомьтесь с Момо", — Еffervescenthoopla.
Фото © Reddit / Еffervescenthoopla
"Жена сфоткала нашего кота. Кажется, этому снимку здесь самое место", — Jcatania935.
Фото © Reddit / Jcatania935
"Мой чихающий придурок", — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
"Сфотографировала кота и смеялась без остановки пять минут", — Saint__Bartholomew.
Фото © Reddit / Saint__Bartholomew
"Когда хочешь сделать милую фотку своих собак", — Effyoucaribou.
Фото © Reddit / Effyoucaribou
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Reddit / Jcatania935, Effervescenthoopla