"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
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2 февраля, 12:30

10 случаев, когда хозяева снимали питомцев в движении и получался кромешный ужас

Что нужно для хорошей фотографии? Удачная композиция? Чтобы всё было в фокусе? Собрали 10 кадров с питомцами, которые не отвечают ни одному требованию, но вы всё равно будете в полном восторге!

"Не ложитесь спать, не разрешив конфликта..." Felstorm1231.

Фото © Reddit / Felstorm1231

Фото © Reddit / Felstorm1231

"Это Элли, та ещё глупышка с длинным языком и размытой мордой. Это её реакция на нашу первую за много месяцев встречу", — The-MonkeysPaw.

Фото © Reddit / The-MonkeysPaw

Фото © Reddit / The-MonkeysPaw

"Должно быть, одна из лучших фотографий, что я когда-либо делала", — YeetYeetBabey.

Фото © Reddit / YeetYeetBabey

Фото © Reddit / YeetYeetBabey

"Моя сестра и её жених решили взять собаку на фотосессию", — Akylbekeleyf.

Фото © Reddit / Akylbekeleyf

Фото © Reddit / Akylbekeleyf

"Пытался сделать фотку моих играющих собак. Вышло даже лучше, чем ожидал", — Idontcare09385.

Фото © Reddit / Idontcare09385

Фото © Reddit / Idontcare09385

"Моё хобби — делать наитупейшие фотки наших собак. Познакомьтесь с Момо", — Еffervescenthoopla.

Фото © Reddit / Еffervescenthoopla

Фото © Reddit / Еffervescenthoopla

"Жена сфоткала нашего кота. Кажется, этому снимку здесь самое место", — Jcatania935.

Фото © Reddit / Jcatania935

Фото © Reddit / Jcatania935

"Мой чихающий придурок", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

Фото © Reddit / GallowBoob

"Сфотографировала кота и смеялась без остановки пять минут", — Saint__Bartholomew.

Фото © Reddit / Saint__Bartholomew

Фото © Reddit / Saint__Bartholomew

"Когда хочешь сделать милую фотку своих собак", — Effyoucaribou.

Фото © Reddit / Effyoucaribou

Фото © Reddit / Effyoucaribou

10 испуганных питомцев, увидев которых, вы больше никогда не насладитесь фейерверками

10 испуганных питомцев, увидев которых, вы больше никогда не насладитесь фейерверками

Обложка ©

Reddit / Jcatania935, Effervescenthoopla

Сергей Трофимов

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