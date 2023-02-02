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2 февраля, 14:35

Не про эгоизм: В каких 6 ситуациях нужно думать только о себе, и это нормально

Многим из нас с детства внушали, что "я" — это последняя буква алфавита. Но есть в жизни моменты, когда следует выбрать себя и, поставив на первое место, стать здоровым эгоистом.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Мы привыкли слышать и считать, что эгоизм — всегда что-то плохое. Говоря о такой модели поведения, сразу представляется напыщенный и самовлюблённый человек, которому всё равно на жертвы и страдания других людей. С одной стороны, такие ассоциации верны. А с другой — существуют два разных варианта эгоизма. Нездоровый — как раз тот, который мы описали выше. То есть когда личность думает исключительно о себе и не готова поступиться ничем. И здоровый — человек ставит на первое место себя и свои интересы, но также учитывает потребности и желания остальных. Не идёт по головам, не жертвует другими, но понимает, что главное в жизни — он сам. Так какие же могут быть ситуации, в которых следует позволять себе побыть чуточку эгоистом?

Эгоизм в вопросах зарплаты

Если готовы показать начальству примеры вашей безупречной работы и выполненных задач, внедрённых успешных стратегий и тактик, так почему бы не попросить надбавку или хотя бы премию? Когда руководство лично убедится, насколько вы ценный сотрудник, вряд ли захочет вас потерять. Многие, кто не боится рисковать, просят и получают желаемое. Здоровый эгоизм — это преследовать цели не в ущерб себе. Не задерживайтесь на нелюбимой работе из-за мнимого чувства вины перед коллегами или боссом — вам всегда найдут замену, как бы это горько ни прозвучало. Помните, что заслуживаете лучшего. Потому и на собеседованиях не бойтесь уточнять все детали по будущей оплате вашего труда. Не обделяйте себя и не соглашайтесь на меньшее, если заранее обсуждали большее. Это, вообще, может быть одна из уловок работодателя.

10 моментов на собеседованиях, после которых нужно бежать куда подальше, ведь работа будет ещё хуже

10 моментов на собеседованиях, после которых нужно бежать куда подальше, ведь работа будет ещё хуже

Умение и желание говорить другим "нет"

Умение отказывать людям не делает вас в чужих глазах монстром — лишь сильной личностью, кто может отстоять себя и свои интересы. Фото © Freepik

Умение отказывать людям не делает вас в чужих глазах монстром — лишь сильной личностью, кто может отстоять себя и свои интересы. Фото © Freepik

Чтобы исключить риск дружбы и отношений ради выгоды, не попасть в капкан постоянных переработок или даже выполнения чужих обязанностей, позвольте себе быть в таких делах здоровым эгоистом, отвечать людям твёрдое "нет". Иначе рискуете стать удобной палочкой-выручалочкой для тех, кто поймёт, что вами можно манипулировать. А если боитесь задеть чьи-то чувства отказом, не думайте об этом. Вообще не факт, что просящий о чём-то человек на вас обидится.

Ситуации, связанные с излишней вежливостью

Большинство из нас не то что не дружат с собственной гордостью, но слишком легко поддаются на манипуляции обидами. Бывает, что привычку извиняться за всё прививают ещё с детства родственники. Но, став взрослыми, пожалуйста, думайте побольше в этом вопросе о себе. Быть вежливым не равно преклоняться перед другими. Вы несёте ответственность только за свои действия, эмоции и чувства, а не чужие. Попросили прощения один раз? Этого достаточно. Если человек не воспринял и ждёт продолжения раскаяния, лишите его такого удовольствия.

Когда дело касается отношений

Слышали про синдром жертвы и существование партнёров-тиранов? Это типичный сценарий развития событий у тех, кто в отношениях не умеет или не хочет отстаивать свою позицию. Важно научиться создавать себе комфортные условия везде — и на работе, и дома. Если прогибаться и подстраиваться под партнёра, бояться высказать своё мнение, желания или даже озвучить отказ, быстро превратитесь в заложника любви. Счастья в таком союзе для вас будет мало, потому побудьте немного эгоистом, но здоровым.

Вопросы мечт и жизненных целей

Не поддавайтесь на провокации и решайте самостоятельно, к каким целям стремиться и какие мечты иметь. В таких вопросах важно быть эгоистом. Фото © Freepik

Не поддавайтесь на провокации и решайте самостоятельно, к каким целям стремиться и какие мечты иметь. В таких вопросах важно быть эгоистом. Фото © Freepik

Тоже достаточно распространённый пример, когда за вас пытаются решить судьбу мама, папа, супруг или друзья. Куда идти учиться, на какой работе сколько получать, каким хобби увлекаться и к чему стремиться. Порой трудно противостоять чужому мнению, особенно если человек вам близок. Но в таких вопросах необходимо быть эгоистом, чтобы выбирать и решать всё самому. Это же ваша жизнь. Она не станет приятнее, если отучиться и трудиться по нелюбимой профессии только ради радости кого-то другого.

Если это вопрос вашей безопасности и здоровья

Нет абсолютно никакого смысла задумываться о мнении посторонних, если дело касается вашего здоровья и безопасности. Важно в таких вещах быть эгоистом. Потому что в случае неудачи неприятные последствия чужого решения могут отразиться именно на вашей жизни. Докажете, конечно, что не трус, что не слабо, получите порцию похвалы и комплиментов. Но станет ли это достойным утешением, если произойдёт что-то серьёзное?

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Елизавета Терешкова

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