Не про эгоизм: В каких 6 ситуациях нужно думать только о себе, и это нормально

Мы привыкли слышать и считать, что эгоизм — всегда что-то плохое. Говоря о такой модели поведения, сразу представляется напыщенный и самовлюблённый человек, которому всё равно на жертвы и страдания других людей. С одной стороны, такие ассоциации верны. А с другой — существуют два разных варианта эгоизма. Нездоровый — как раз тот, который мы описали выше. То есть когда личность думает исключительно о себе и не готова поступиться ничем. И здоровый — человек ставит на первое место себя и свои интересы, но также учитывает потребности и желания остальных. Не идёт по головам, не жертвует другими, но понимает, что главное в жизни — он сам. Так какие же могут быть ситуации, в которых следует позволять себе побыть чуточку эгоистом?

Эгоизм в вопросах зарплаты

Если готовы показать начальству примеры вашей безупречной работы и выполненных задач, внедрённых успешных стратегий и тактик, так почему бы не попросить надбавку или хотя бы премию? Когда руководство лично убедится, насколько вы ценный сотрудник, вряд ли захочет вас потерять. Многие, кто не боится рисковать, просят и получают желаемое. Здоровый эгоизм — это преследовать цели не в ущерб себе. Не задерживайтесь на нелюбимой работе из-за мнимого чувства вины перед коллегами или боссом — вам всегда найдут замену, как бы это горько ни прозвучало. Помните, что заслуживаете лучшего. Потому и на собеседованиях не бойтесь уточнять все детали по будущей оплате вашего труда. Не обделяйте себя и не соглашайтесь на меньшее, если заранее обсуждали большее. Это, вообще, может быть одна из уловок работодателя.

Умение и желание говорить другим "нет"

Умение отказывать людям не делает вас в чужих глазах монстром — лишь сильной личностью, кто может отстоять себя и свои интересы. Фото © Freepik

Чтобы исключить риск дружбы и отношений ради выгоды, не попасть в капкан постоянных переработок или даже выполнения чужих обязанностей, позвольте себе быть в таких делах здоровым эгоистом, отвечать людям твёрдое "нет". Иначе рискуете стать удобной палочкой-выручалочкой для тех, кто поймёт, что вами можно манипулировать. А если боитесь задеть чьи-то чувства отказом, не думайте об этом. Вообще не факт, что просящий о чём-то человек на вас обидится.

Ситуации, связанные с излишней вежливостью

Большинство из нас не то что не дружат с собственной гордостью, но слишком легко поддаются на манипуляции обидами. Бывает, что привычку извиняться за всё прививают ещё с детства родственники. Но, став взрослыми, пожалуйста, думайте побольше в этом вопросе о себе. Быть вежливым не равно преклоняться перед другими. Вы несёте ответственность только за свои действия, эмоции и чувства, а не чужие. Попросили прощения один раз? Этого достаточно. Если человек не воспринял и ждёт продолжения раскаяния, лишите его такого удовольствия.

Когда дело касается отношений

Слышали про синдром жертвы и существование партнёров-тиранов? Это типичный сценарий развития событий у тех, кто в отношениях не умеет или не хочет отстаивать свою позицию. Важно научиться создавать себе комфортные условия везде — и на работе, и дома. Если прогибаться и подстраиваться под партнёра, бояться высказать своё мнение, желания или даже озвучить отказ, быстро превратитесь в заложника любви. Счастья в таком союзе для вас будет мало, потому побудьте немного эгоистом, но здоровым.

Вопросы мечт и жизненных целей

Не поддавайтесь на провокации и решайте самостоятельно, к каким целям стремиться и какие мечты иметь. В таких вопросах важно быть эгоистом. Фото © Freepik

Тоже достаточно распространённый пример, когда за вас пытаются решить судьбу мама, папа, супруг или друзья. Куда идти учиться, на какой работе сколько получать, каким хобби увлекаться и к чему стремиться. Порой трудно противостоять чужому мнению, особенно если человек вам близок. Но в таких вопросах необходимо быть эгоистом, чтобы выбирать и решать всё самому. Это же ваша жизнь. Она не станет приятнее, если отучиться и трудиться по нелюбимой профессии только ради радости кого-то другого.

Если это вопрос вашей безопасности и здоровья