Эти три имени носят женщины, которые всегда бросают мужей

Человек, конечно, вершит свою судьбу сам, но и некоторые характерные особенности, которыми его наделяет имя, влияют на происходящее в жизни. Кто-то отличается верностью и преданностью, другие — творческой жилкой или находчивостью, третьи — умением всегда оставаться при деньгах. А женщины со следующими именами никогда подолгу не живут с одним мужчиной, даже если вышли за него замуж.

Женщина по имени Дарья

Сексапильная Дарья считает себя королевой красоты, потому часто заносчива и ветрена. Фото © Shutterstock

Носительницы этого имени с рождения обладают даром всегда быть в центре внимания, порой даже ничего для этого не делая. Даши своей внешностью приманивают кавалеров, которые ради улыбки любимой готовы на любые подвиги. Из-за чего у женщин, кого так назвали, со временем развивается высокомерие. Надменная Дарья принимается вертеть ухажёрами, привередливо выбирая новых. И даже если такая женщина выйдет замуж, супругу не стоит обольщаться: сделать её своей собственностью он не сможет. Потому как и в браке обладательница имени Дарья продолжит ходить налево.

Девушка Ксения

Стоит женщине по имени Ксения заскучать в семейной рутине и стабильности, как она сразу начинает искать себе любовников. Фото © Shutterstock

Меньше всего на свете Ксения любит рутину. Особенно если ничего не происходит на личном фронте. И, пытаясь прибавить жизни ярких красок, обладательница этого имени начинает намеренно флиртовать с другими мужчинами. Банально ради того, чтобы почувствовать себя желанной и сексуальной. Нередки случаи, когда, играя в "чувства понарошку", Ксюша по-настоящему влюбляется и заводит интрижку на стороне. И тут уже дальнейшее развитие событий зависит от нового ухажёра: если тот кажется достаточно перспективным, муж быстро приобретает приставку "экс".

Женщина по имени Кристина

Девушка по имени Кристина невероятно сильно зависима от секса. Она уходит от тех партнёров, кто хоть как-то её не удовлетворяет. Фото © Shutterstock