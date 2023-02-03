Такое поведение легко выдаст человека, который нагло использует вас в своих целях

В идеале отношения должны быть гармоничными и здоровыми не только между двумя любящими друг друга сердцами, но и друзьями, коллегами или просто знакомыми. Смысл в том, чтобы всем в кругу общения было комфортно. Для этого важен баланс между "брать" и "давать". И те личности, кто явно пренебрегает вторым, должны вызвать у вас опасения: не используют ли эти люди вас в своих целях? Вот несколько примеров поведения, которые так и кричат, что да, используют, и ещё как.

Знакомые обращаются к вам только ради чего-то конкретного

Иными словами, подобное "общение" состоит лишь из просьб помочь, если не требований. Человек может прятать истинные намерения за милыми приглашениями пройтись по магазинам, прогуляться или даже приглашает к себе в гости. Так и делают друзья, верно? Только вот каждый раз выясняется, что всё далеко не так просто. Дома сломался компьютер — а вы в этом мастер, во время прогулки жалуются на судьбу и знакомых, а в магазине необходимо мнение со стороны. Но стоит вам попросить оказать ответную услугу или, например, выслушать и дать совет, как всегда слышите отказ.

Друзья постоянно припоминают старые обиды и ошибки

Манипуляторы хотят сыграть на вашем чувстве вины, потому постоянно напоминают про ошибки из прошлого. Фото © Shutterstock

Манипуляторы часто применяют на своих жертвах приёмчики, нацеленные на вызов чувства вины. Потому всякий раз напоминают вам о каких-то обидах и промашках. Для чего они это делают? Чтобы контролировать. Просто помните, что все мы ошибаемся — это нормально. А вот партнёру или якобы другу вечно напоминать о негативе — как-то не очень правильно.

Кажется, что вам в ответ ничего не дают

Какими бы убедительными ни казались ваши знакомые с корыстными целями, рано или поздно вы всё же заметите подвох. Точнее, усталость. И закрадётся мысль, что в таких отношениях отдаёте много, а получаете совсем мало. Банально даже в плане эмоционального ресурса. Ваш друг или подруга приходит, обсуждает сплетни, рассказывает про неудачи и просит утешения. Вы по доброте душевной помогаете — восполняете энергию. А взамен получаете хорошо если "спасибо". Присмотритесь, а в ответ вас пытаются так же поддержать?

Ощущение, что у вас нет другого выбора

Манипуляторам очень нравится, когда все всё делают именно так, как хотят они. Потому и вам попытаются навязать "правильный выбор", то есть их собственный. В целом уже обозначение правильности или неправильности — шаблон. У каждого человека свои взгляды и понятия на этот счёт. Но именно те, кто хочет вас использовать, продавливая своё мнение и делая только его важным, выдают себя с головой. Вероятно, такой человек вами помыкает.

Наигранная заинтересованность

Проверить на искренность знакомых или партнёра просто — проследите за реакцией на на ваши рассказы. Фото © Shutterstock

Если всё же и случается, что такие люди соглашаются вас выслушать, обратите внимание на то, как они это делают. Останавливайтесь иногда в своём рассказе и смотрите на собеседника: как отреагирует, вспомнит ли только что сказанные слова. Банальным показателем станет присутствие в руках человека смартфона или любого другого предмета, на котором сосредоточено его внимание. Вам не скажут прямо "мне всё равно на твою болтовню", но действиями, мимикой и эмоциями выдадут себя с потрохами.

К вам не проявляют никакого интереса