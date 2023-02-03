10 фото до и после пластических операций, которые изменили судьбы людей
Не все пластические операции — удел намарафеченных дамочек. Иногда люди сталкиваются с такими проблемами, что только хирург может решить их раз и навсегда. Собрали как раз таких 10 фото до и после.
"Спустя два месяца после уменьшения лба и подтяжки бровей. На 100% того стоило", — thickumsthrow.
Фото © Reddit / thickumsthrow
"Вот уже два года, как мне исправили носовую перегородку и поправили форму носа", — Fuzuza.
Фото © Reddit / Fuzuza
"Полгода спустя операции на челюстях", — pink-ecstasy.
Фото © Reddit / pink-ecstasy
"Я до и после ринопластики", — bawbees.
Фото © Reddit / bawbees
"Операция на челюстях. Фото до и после", — Jimmyneautronpowers.
Фото © Reddit / Jimmyneautronpowers
"Похудел на 160 килограммов. Ещё пять килограммов отрезали лишней кожей", — PlasticSurgery.
Фото © Reddit / PlasticSurgery
"До и после. Челюстно-лицевая хирургия и коррекция формы подбородка", — boucblanc.
Фото © Reddit / boucblanc
"9,5 месяца спустя операции на челюсти", — gotcha_.
Фото © Reddit / gotcha_
"Пару месяцев спустя после исправления перегородки и ринопластики", — indicafaery.
Фото © Reddit / indicafaery
"Полтора месяца после липосакции подбородка", — Vaaaanessa.
Фото © Reddit / Vaaaanessa
Reddit / pink-ecstasy