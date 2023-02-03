10 фото до и после пластических операций, которые изменили судьбы людей

Не все пластические операции — удел намарафеченных дамочек. Иногда люди сталкиваются с такими проблемами, что только хирург может решить их раз и навсегда. Собрали как раз таких 10 фото до и после.