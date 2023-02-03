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3 февраля, 07:20

10 фото до и после пластических операций, которые изменили судьбы людей

Не все пластические операции — удел намарафеченных дамочек. Иногда люди сталкиваются с такими проблемами, что только хирург может решить их раз и навсегда. Собрали как раз таких 10 фото до и после.

"Спустя два месяца после уменьшения лба и подтяжки бровей. На 100% того стоило", — thickumsthrow.

Фото © Reddit / thickumsthrow

Фото © Reddit / thickumsthrow

"Вот уже два года, как мне исправили носовую перегородку и поправили форму носа", — Fuzuza.

Фото © Reddit / Fuzuza

Фото © Reddit / Fuzuza

"Полгода спустя операции на челюстях", — pink-ecstasy.

Фото © Reddit / pink-ecstasy

Фото © Reddit / pink-ecstasy

"Я до и после ринопластики", — bawbees.

Фото © Reddit / bawbees

Фото © Reddit / bawbees

"Операция на челюстях. Фото до и после", — Jimmyneautronpowers.

Фото © Reddit / Jimmyneautronpowers

Фото © Reddit / Jimmyneautronpowers

"Похудел на 160 килограммов. Ещё пять килограммов отрезали лишней кожей", — PlasticSurgery.

Фото © Reddit / PlasticSurgery

Фото © Reddit / PlasticSurgery

"До и после. Челюстно-лицевая хирургия и коррекция формы подбородка", — boucblanc.

Фото © Reddit / boucblanc

Фото © Reddit / boucblanc

"9,5 месяца спустя операции на челюсти", — gotcha_.

Фото © Reddit / gotcha_

Фото © Reddit / gotcha_

"Пару месяцев спустя после исправления перегородки и ринопластики", — indicafaery.

Фото © Reddit / indicafaery

Фото © Reddit / indicafaery

"Полтора месяца после липосакции подбородка", — Vaaaanessa.

Фото © Reddit / Vaaaanessa

Фото © Reddit / Vaaaanessa

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / pink-ecstasy

Сергей Трофимов

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