10 реальных историй из жизни наших соотечественников, которые мотивируют лучше любых тренингов

"В школе у нас пекли очень вкусные сосиски в тесте. Но их раскупали за одну перемену и многим не доставалось. Я, учась в началке, просёк это, отпрашивался в туалет за пять минут до конца урока, сам шёл в столовую, чтобы быть первым в очереди, покупал по 10–15 штук сосисок и тем, кому не досталось, продавал в два раза дороже. Накопил на крутое "Лего". Вот так во мне и зародился будущий бизнесмен". — Подслушано.

"Была у меня сложная жизненная ситуация. Место действия: Москва. Фирма, где я работала непонятно кем за 40к, закрылась. Устроилась на тридцатку ещё более непонятно кем, спасибо, что в офис. Денег очень сильно не хватало. Тут меня увольняют за конфликты с начальством. Второй месяц ищу работу, всё глубже влезая в кредитку. Зовёт меня на свидание парень из "Тиндера". Уже на свидании узнала, что работает он в финансовом консалтинге, зарплата у юноши в его 28 под полмиллиона. То, что мы не сойдёмся, стало понятно быстро, но покормить меня кучей всего почти на 13к это ему не помешало.

Пожаловалась ему на жизнь, что с работы уволили, найти долго не могу, в кредитку влезла. Юноша дал офигенный совет: "Ты просто не наглей. Себя уважать, конечно, надо, но если дела совсем жопа, то можно и временно на низкой зарплате перебиться. Найди быстро что-нибудь за сотку, потом параллельно поищешь". Пока шла домой, злилась бешено. Как пришла, задумалась о том, что сейчас-то я вакансии с зарплатой выше 50 тысяч не рассматриваю. Решила, почему бы и нет. Поставила фильтр от сотни, опыт от года, если понимала в общих чертах, о чём вакансия, то подавалась. Через две недели работала бизнес-аналитиком за 110к в компании, о которой раньше и не мечтала. Избалованный жизнью парень, ты изменил мою жизнь". — Подслушано.

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"Стоим с дочкой в магазине. Ей тогда три года было. На ней белая шубка, пушистая шапка, унты с бисером. Глаза большие-большие, щёчки от мороза горят. Оборачиваюсь на хныканье мальчика лет пяти: "Мам, я такую девочку хочу! Такую красивую надо! Я без неё жить не смогу!" Посмеялись с его мамой, детишки познакомились, выросли. В этом году женятся". — Подслушано.

"Сегодня — день моей маленькой победы, сегодня я победила рак щитовидной железы. Об этом не знал никто из моего окружения и не узнает, но как же хочется, чтобы об этом узнал хоть кто-то". — Подслушано.

"Когда я учился в 10-м классе, меня вызвали на педсовет с родителями. Когда зашёл в кабинет директора, то вместо того, чтобы поздороваться, сказал: "Вам, наверно, интересно, зачем я вас тут всех собрал?" Директор оценил мою шутку лучше, чем родители и учителя". — Подслушано.

"У моей тётки было семь выкидышей на больших сроках. В восьмой раз повезло, родила. Родила ребёнка с деформацией костей лица. В три месяца у него остановилось сердце, и она — врач — сделала укол адреналина прямо в сердце и спасла его. Муж ушёл. Дальше множество операций, переездов. Пока была операция-реабилитация в Москве, работала в этой же больнице уборщицей. Воспитала и подняла его одна. Итог: её сын — прекрасный 20-летний парень с отменным чувством юмора (в том числе по поводу своих особенностей лица), получает вышку, работает, куча друзей и девушка. Тётя имеет нового мужа, две квартиры, машину, дачу, она лучший врач области и просто невероятная женщина". — Подслушано.

"Нравилась мне в универе одна девушка с курса. Очень открытая, красивая, улыбчивая особа, я частенько просто смотрел на неё, она же (как мне казалось) никогда меня не замечала, оно и понятно, я совсем ей не под стать. Но как-то раз перед совместной парой она стояла одна, неимоверно красивая, и в голове созрел план: я хотел подойти сзади, приобнять, а когда она повернётся, сказать, мол, "ой-ой, прости, обознался". Что было бы после — я не хотел думать. Так вот, подхожу, приобнимаю, а она поворачивается и без капли удивления на лице говорит: "Я уже думала, ты никогда так не сделаешь!" — и крепко меня обнимает". — Подслушано.

"У нас в классе учился один мальчик из бедной семьи. Никто его не любил, его часто били, называли убогим. Даже учителям он чем-то был противен, и только я знал его хорошо. Мальчик очень много читал, был умён не по годам, с ним было безумно интересно проводить время. Я никогда его не жалел, просто считал, что он лучше всех моих глупых одноклассников. А он в знак благодарности делал для меня бумажные фигурки и изобретал разные умные глупости вроде виброщёток. Давно его не встречал. Вчера возвращаюсь домой с работы, вижу — бумажный кораблик под дверью. Сегодня он заходил, оказалось, работает кем-то в сфере дизайна, зашибает огромные деньги плюс пишет книги. Он женат, у него двое детей и дом в Испании". — Подслушано.

"Очень хотел съездить в Берлин, но денег не было, почти год копил на эту поездку, поэтому на протяжении всего путешествия не отпускала мысль, как круто мне сейчас и что потом я долгими вечерами буду вспоминать каждую минуту этой великолепной недели. В последний день гулял по улице на окраине, увидел парикмахерскую и решил сделать себе какую-то стрижку, чтобы потом вспоминать о ней. Зашёл, объяснил всё парикмахеру, а он предложил мне подстричься спиной к зеркалу на его вкус — сделать сюрприз, а я согласился. Он за час из моей скучной стрижки сделал очень крутую, которую я боялся сделать, потому что считал себя недостаточно крутым для неё. Вышел, а через дорогу магазин одежды. Решил для нового образа купить себе майку (всю жизнь ходил в футболках, и майка для меня — верх крутости и брутальности)). Купил майку, приехал домой, походил неделю, решил для полноты образа крутого парня накачаться, вспомнил, что папа в детстве ходил на самбо, поэтому решил пойти по стопам отца.

Уже через шесть месяцев я обладал вполне спортивным, с моей точки зрения, телом и в меня влюбилась девушка, первая в моей жизни. С появлением девушки стало не хватать времени, научился грамотно им распоряжаться — и тут же повысилась эффективность на работе. Ещё через четыре месяца за успехи меня повысили до менеджера, увеличился доход, купил себе машину, о чём мечтал с шестого класса, с девушкой начали копить на свадьбу. А вчера мне пришло письмо, что моя компания приняла мою заявку и меня переводят в другой офис, который находится в Берлине. Я был счастлив, пока не узнал, что работать я буду в 50 метрах от той самой парикмахерской, в которой начался мой взлёт, между нами только небольшая церковь. Впервые за 15 лет я сегодня молился". — Подслушано.

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