5 типов мужчин, рядом с которыми женщины сгорают со стыда

Не страшно попасть в неловкую ситуацию — страшно стать её эпицентром. И есть несколько типажей мужчин, которые из-за сочетания определённых черт характера заставляют дам краснеть от стыда снова и снова. Дорогие женщины, прежде чем вступать в отношения, присмотритесь к поведению предполагаемого партнёра. Вряд ли вам светит счастливая семейная жизнь, если благоверный окажется одним из следующих парней, за которых часто бывает стыдно.

Птица Говорун

Это только у Кира Булычёва Птица Говорун "отличается умом и сообразительностью". А вот в жизни мужчины, которых можно так назвать, часто привлекают к себе внимание излишней болтливостью. Такие личности считают себя душой компании, поэтому заводят разговоры со всеми, кого встречают на пути. Причём нередко интересуются темами, которые никак их не касаются (отношения, семья, заработок). Говоруны ещё обожают травить несмешные анекдоты в попытке развеселить собравшихся и тут же обижаются, стоит вежливо отказаться от разговора с ними.

Знайка

Надменные и бестактные мужчины, которые вечно раздают советы и критикуют всех вокруг, — один из типажей, за кого очень стыдно. Фото © Shutterstock

Помните героев книги Николая Носова "Незнайка на Луне"? Был там один учёный по имени Знайка, который полностью оправдывал собственное имя. Что ни спроси — получишь ответ. В жизни такие персонажи тоже встречаются, но часто в худших вариациях. Например, есть надменные парни, которые считают себя умнее остальных и никак этого не скрывают. Стоит только заговорить с подобной личностью, как в вашу сторону полетят напутствия, советы и, конечно же, критика. Вы ведь всё делаете не так! К сожалению, Знайки всегда очень неуместно и бестактно показывают свои знания, за что партнёршам приходится краснеть.

Кощей Бессмертный

Пожалуй, один из самых ненавистных женщинам типаж парней — жадины и скряги. С такими неловко выйти в любой магазин, потому что они сильно возмущаются, рассуждая о ценах. Ещё хуже, если такой человек решит высказать претензии прямо в лицо консультанту. В подобные моменты барышням, которые находятся рядом, хочется провалиться сквозь землю от стыда. Такие мужчины похожи на Кощея Бессмертного: они только и делают, что чахнут над златом, пересчитывая его и пряча от других. Потому что в большинстве случаев деньги у них есть, нет лишь желания с ними расставаться.

Великолепный Тони Старк

За кого ещё девушкам часто бывает стыдно? За парней, которые считают себя удивительными и не упускают возможности похвастаться этим перед другими. Фото © Shutterstock

Кто не знает того самого Железного Человека? Тони Старк — именно он скрывается за маской героя — называет себя гением, плейбоем, миллионером и филантропом. Есть типаж мужчин, которых шуточно можно прозвать в честь этого персонажа. Обожающий себя, такой человек не упустит возможности похвастаться достижениями или рассказать очередную байку, красуясь перед другими. Он попытается привлечь внимание и абсолютно любой разговор переведёт на свою "скромную" персону. А если за последнее время ничего интересного не происходило, то парень запросто присвоит чужие заслуги. Никто же всё равно не узнает, верно? А ему достанутся восторженные вздохи и комплименты.

Кратос