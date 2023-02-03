Снежное полнолуние 5 февраля: Что нужно сделать непременно, а что — категорически нельзя

Снежным полнолуние в феврале называют из-за того, что оно обычно совпадает с периодом холодов, метелей. 5 февраля 2023 года полная Луна подарит шансы на улучшение жизни и притяжение удачи. Рассказываем, о чём в полнолуние можно просить высшие силы, каких ждать сюрпризов и что категорически нельзя делать.

Что принесёт полнолуние в феврале 2023 года?

В полнолуние 5 февраля 2023-го жизнь будет напоминать голливудский блокбастер, день ожидается знаменательный, заявила таролог Галина Янко. При полной Луне можно рассчитывать на неизбежные выводы, шокирующие разоблачения, драматические откровения. За интенсивность грядущего полнолуния будут отвечать уникальные особенности. Основное: Луна во Льве, поэтому коэффициент драматизма и яркости событий будет повышен. Так, люди вокруг и вы сами будете вести себя очень вздорно, даже скандально. Некоторые могут демонстрировать артистизм.

Как вести себя в полнолуние?

В полную Луну 5 февраля 2023-го внимательно слушайте окружающих, а ещё снимите розовые очки. Фото © Shutterstock

В полнолуние 5 февраля снимите розовые очки и внимательно прислушайтесь к тому, что говорят окружающие, а ещё к тому, что остаётся невысказанным, предложила Янко в беседе с "Вечерней Москвой". Заострять внимание нужно не на словах, а на действиях, впрочем, эта рекомендация применима к любому дню. Не забывайте, что дипломатия и компромиссы важнее желания любым путём отстоять свою точку зрения.

Что категорически нельзя делать в Снежное полнолуние 5 февраля?

Во время полнолуния 5 февраля Венера и Марс будут находиться в страстном квадрате — второй основной энергии, с которой мы столкнёмся. Этот аспект — предвестник напряжения. Вы можете напороться на грубость или даже вступить в открытый конфликт, а также почувствовать себя покинутым, отвергнутым. Обижаться в полнолуние категорически нельзя, как и не желать компромисса.

Что можно и нужно делать в Снежное полнолуние 5 февраля?

5 февраля — день полнолуния — воскресенье. Это отличная возможность провести время наедине с собой и мыслями, отдохнуть, напитаться энергией полной Луны. Созерцайте, делайте добрые вещи, и тогда они вернутся к вам сторицей.

Полнолуние 5 февраля: какие провести ритуалы

Снежное полнолуние 5 февраля 2023-го ознаменует первую встречу зимы с весной. В это время из спячки начнут выходить домовые, духи. Они станут активничать, предупредила яснознающая Алёна Полынь. Ведьма рассказала, какие магические ритуалы провести в пик предстоящего полнолуния, чтобы, например, организовать выгодную вам встречу (любовную или партнёрскую).

Если провести необходимую работу, удастся привлечь нужного человека. И полнолуние способствует тому, чтобы приманить желанную особу. Алёна Полынь Ведьма, яснознающая

Так, можно совершить зазыв, то есть попытаться найти человека, пропавшего из виду. Потерявшийся, заблудившийся обязательно даст о себе знать, если ритуал будет проведён по всем канонам. Полынь объяснила, что благодаря зазывам удастся привлечь энергию того, кто не выходит на связь, и тайная завеса его судьбы приоткроется.

Ещё в период мистического полнолуния важно начать подготовку к встрече с весной, пишет "Вечерняя Москва". Устройте генеральную уборку, проветрите дом. Убедитесь, что все новогодние украшения убраны. Если не хватает декора, украсьте жилище фигурками птенчиков, утят, цыплят, зайцев. Они энергетически и эмоционально настроят на приход весны — времени зарождения новой жизни.