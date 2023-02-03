Историк моды Васильев вспомнил о знакомстве с Пако Рабаном: Говорил по-русски и создавал шедевры

Историк моды и телеведущий Александр Васильев назвал кончину модельера Пако Рабана большой потерей. Своими воспоминаниями об ушедшем гении он поделился в беседе с Лайфом.

По слова Васильева, он был знаком с Рабаном лично и запомнил его как потрясающего дизайнера, великолепного творца, человека, который реформировал женский силуэт в 60-е годы в сторону футуризма за счёт использования нехарактерных для моды материалов — металла, дерева и пластика.

"Его вещи больше напоминали средневековые кольчуги или космические скафандры в том смысле, что они были не вполне удобны в носке, но чрезвычайно декоративны. Работать с ним наверняка было интересно, но сесть в машину в его платьях было трудно", — пошутил собеседника Лайфа.

Васильев отметил, что гениальный Пако Рабан был не только модельером и парфюмером, но и писателем. Он оставил несколько книг о своей судьбе и о своём видении моды. Кстати, немногие знают, что маэстро очень хорошо говорил по-русски.

"В свои детские годы он жил в СССР, потому что был в числе детей, спасённых от гражданской войны в Испании. Какое-то время в конце 30-х — начале 40-х он провёл здесь", — поделился Васильев.