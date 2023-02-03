Историк моды Васильев вспомнил о знакомстве с Пако Рабаном: Говорил по-русски и создавал шедевры
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Историк моды и телеведущий Александр Васильев назвал кончину модельера Пако Рабана большой потерей. Своими воспоминаниями об ушедшем гении он поделился в беседе с Лайфом.
По слова Васильева, он был знаком с Рабаном лично и запомнил его как потрясающего дизайнера, великолепного творца, человека, который реформировал женский силуэт в 60-е годы в сторону футуризма за счёт использования нехарактерных для моды материалов — металла, дерева и пластика.
"Его вещи больше напоминали средневековые кольчуги или космические скафандры в том смысле, что они были не вполне удобны в носке, но чрезвычайно декоративны. Работать с ним наверняка было интересно, но сесть в машину в его платьях было трудно", — пошутил собеседника Лайфа.
Васильев отметил, что гениальный Пако Рабан был не только модельером и парфюмером, но и писателем. Он оставил несколько книг о своей судьбе и о своём видении моды. Кстати, немногие знают, что маэстро очень хорошо говорил по-русски.
"В свои детские годы он жил в СССР, потому что был в числе детей, спасённых от гражданской войны в Испании. Какое-то время в конце 30-х — начале 40-х он провёл здесь", — поделился Васильев.
Напомним, что Пако Рабан одевал таких актрис, как Одри Хепбёрн, Джейн Фонду и других ярких звёзд кино. Сегодня он умер в возрасте 88 лет.