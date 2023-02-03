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Опубликовано 3 февраля 2023, 14:46
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Общавшийся с Путиным участник СВО провёл "урок мужества" в родной школе в Луганске

Участник спецоперации Владислав Олейник провёл "урок мужества" в школе Луганска

Молодой участник спецоперации Владислав Олейник провёл "урок мужества" в родной школе в Луганске. Парень рассказал школьникам о подвигах, которые совершаются по долгу службы и зову сердца, сообщает Первый канал.

25 января Владислав лично виделся с президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходила в Московском государственном университете в Татьянин день. Тогда российский лидер подчеркнул, что героев спецоперации важно вовлекать в патриотическое воспитание детей. Так Владислав и поступил, отправившись в родной город в ЛНР.

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"Сегодняшних наших героев, которые находятся в зоне специальной военной операции, мы всегда должны помнить и уважать, ведь эти люди в данный момент рискуют своей жизнью. Кто-то отдаёт свою жизнь за наше будущее, за нашу землю, за наших родных и за наших близких. За нас с вами", — сказал Владислав во время урока.

Ранее Лайф сообщал, что первые учебники истории с главой о специальной военной операции на Украине могут появиться в российских школах уже в следующем учебном году. Массово использовать книги начнут с 2024/2025 учебного года.

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Максим Плетнёв
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