Общавшийся с Путиным участник СВО провёл "урок мужества" в родной школе в Луганске

Молодой участник спецоперации Владислав Олейник провёл "урок мужества" в родной школе в Луганске. Парень рассказал школьникам о подвигах, которые совершаются по долгу службы и зову сердца, сообщает Первый канал.

25 января Владислав лично виделся с президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходила в Московском государственном университете в Татьянин день. Тогда российский лидер подчеркнул, что героев спецоперации важно вовлекать в патриотическое воспитание детей. Так Владислав и поступил, отправившись в родной город в ЛНР.

"Сегодняшних наших героев, которые находятся в зоне специальной военной операции, мы всегда должны помнить и уважать, ведь эти люди в данный момент рискуют своей жизнью. Кто-то отдаёт свою жизнь за наше будущее, за нашу землю, за наших родных и за наших близких. За нас с вами", — сказал Владислав во время урока.