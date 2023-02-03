"Дело не в руках и ногах": Врач считает ампутацию шансом фигуриста Костомарова "вернуться с того света"

Терапевт и бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Звонков прокомментировал Лайфу ситуацию с фигуристом Романом Костомаровым, которому решили ампутировать пальцы ног из-за гангрены. По оценке медика, сейчас стоит задача — вернуть его с того света.

"При тяжёлой форме гипоксии лёгкие человека не работают, и поддерживать их функционированием может только ЭКМО. Но полноценной замены лёгким это дать не может, если не хватает периферического кровообращения, поэтому у него наступают некрозы конечностей. Тем более скоро уже месяц как он в реанимации. Врачи будут стараться спасти руки и ноги, если есть шанс. Увеличить сатурацию кислорода, если это вообще реально", — говорит Звонков.

Одной из главных побочек ковида прежде всего является поражение сосудов, отметил терапевт. Поражённые конечности нужно ампутировать, чтобы не было интоксикации, то есть отравления трупным ядом, который идёт от мёртвых тканей дальше в организм, объяснил собеседник Лайфа. Он также провёл аналогию с певицей Максим.