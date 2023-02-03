"Дело не в руках и ногах": Врач считает ампутацию шансом фигуриста Костомарова "вернуться с того света"
Терапевт Звонков считает ампутацию пальцев шансом спасти фигуристу Костомарову жизнь
Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Терапевт и бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Звонков прокомментировал Лайфу ситуацию с фигуристом Романом Костомаровым, которому решили ампутировать пальцы ног из-за гангрены. По оценке медика, сейчас стоит задача — вернуть его с того света.
"При тяжёлой форме гипоксии лёгкие человека не работают, и поддерживать их функционированием может только ЭКМО. Но полноценной замены лёгким это дать не может, если не хватает периферического кровообращения, поэтому у него наступают некрозы конечностей. Тем более скоро уже месяц как он в реанимации. Врачи будут стараться спасти руки и ноги, если есть шанс. Увеличить сатурацию кислорода, если это вообще реально", — говорит Звонков.
Одной из главных побочек ковида прежде всего является поражение сосудов, отметил терапевт. Поражённые конечности нужно ампутировать, чтобы не было интоксикации, то есть отравления трупным ядом, который идёт от мёртвых тканей дальше в организм, объяснил собеседник Лайфа. Он также провёл аналогию с певицей Максим.
"Максим повезло, что она выкарабкалась. Я не исключаю, что Костомаров вообще уже может не вернуться в спорт, дайте ему с того света вернуться. Пока у него есть шанс выжить, он может остаться просто инвалидом. Дело не в руках и ногах, а в лёгких, нужна будет серьёзная реабилитация", — предупредил собеседник Лайфа.
Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Положительную динамику врачи начали отмечать 17 января, а через неделю сообщили, что чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Однако СМИ узнали, что Костомаров может лишиться пальцев на руках и ногах. Сегодня стало известно о решении хирургов ампутировать спортсмену пальцы ног из-за гангрены.