Хирурги решили ампутировать пальцы ног фигуристу Роману Костомарову из-за гангрены
СМИ: Костомарову решили ампутировать пальцы ног, борьба за пальцы рук продолжается
Фигурист Роман Костомаров Обложка © LIFE / Давид Давашкин
Хирурги решили ампутировать пальцы ног олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который уже месяц находится в больнице. Согласно информации Mash, операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.
Фигуриста снова подключали к ЭКМО более пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам ног. Костомаров всё ещё находится на ИВЛ. Врачи полагают, что отключить его от аппарата смогут не скоро из-за высокого риска развития пневмонии и сепсиса. По данным канала, звёздный пациент дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.
Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24 января стало известно, что чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Позже СМИ узнали, что Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах, но Татьяна Тарасова сообщила, что у неё нет такой информации.