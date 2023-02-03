Хирурги решили ампутировать пальцы ног фигуристу Роману Костомарову из-за гангрены

Хирурги решили ампутировать пальцы ног олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который уже месяц находится в больнице. Согласно информации Mash , операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.

Фигуриста снова подключали к ЭКМО более пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам ног. Костомаров всё ещё находится на ИВЛ. Врачи полагают, что отключить его от аппарата смогут не скоро из-за высокого риска развития пневмонии и сепсиса. По данным канала, звёздный пациент дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.