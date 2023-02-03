Президент Чехии Павел: Единственным исключением из помощи Киеву должно быть ядерное оружие

Новый чешский лидер Петр Павел выступил против поставок Киеву ядерного оружия и вовлечения сил Североатлантического альянса в украинский конфликт. По его мнению, это не должно входить в пакет военной помощи Украине.

"Я считаю, что мы не должны ограничивать [поставки] снаряжения. Единственным исключением являются ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", — сказал он в беседе с Bloomberg.