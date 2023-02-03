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3 февраля, 13:07

Президент Чехии Павел: Единственным исключением из помощи Киеву должно быть ядерное оружие

Новый чешский лидер Петр Павел выступил против поставок Киеву ядерного оружия и вовлечения сил Североатлантического альянса в украинский конфликт. По его мнению, это не должно входить в пакет военной помощи Украине.

"Я считаю, что мы не должны ограничивать [поставки] снаряжения. Единственным исключением являются ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", — сказал он в беседе с Bloomberg.

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Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что при малейшем шансе Прага поддержит идею мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Однако, уверен Павел, Москва не настроена на ведение диалога, хотя "окончание конфликта полностью в руках России". Он также убеждён, что Украина должна стать частью сообщества демократических стран, а ещё она заслуживает возможности вступить в НАТО.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Оксана Попова

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