Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 13:02

Опрос показал истинное отношение жителей Молдавии к России и НАТО

Опрос: 47% жителей Молдавии не считают Россию угрозой, а более 55% выступают против НАТО

Половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой, а также выступает против присоединения к НАТО. Такие данные следуют из соцопроса, проведённого центром социологических исследований SBS-AXA по заказу близкой к властям общественной организации Watchdog.

"У нас сложилась интересная картина: 47,7% опрошенных заявили, что не считают Россию угрозой для Молдавии, 42,3% придерживаются иного мнения", — сказал глава Watchdog, политолог Валерий Паша.

При этом на вопрос, будут ли молдаване воевать в случае вероятного нападения России, 46% респондентов ответили отрицательно. Взять оружие в руки готовы 24%, ещё 22% не уверены. Паша также отметил, что против вступления в НАТО высказались 55,5% опрошенных, "за" – 26,9%.

В ОП заявили, что в Молдавии работают тысячи западных НКО, навязывающих свои ценности

В ОП заявили, что в Молдавии работают тысячи западных НКО, навязывающих свои ценности

По результатам другого опроса, большинство респондентов из девяти стран ЕС хотят окончания конфликта на Украине даже на условиях России. Однако в Польше и Нидерландах готовы пойти на условия РФ ради мира лишь 28% и 27% соответственно.

Обложка ©

ТАСС / Федор Савинцев

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров