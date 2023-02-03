Опрос показал истинное отношение жителей Молдавии к России и НАТО

Половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой, а также выступает против присоединения к НАТО. Такие данные следуют из соцопроса, проведённого центром социологических исследований SBS-AXA по заказу близкой к властям общественной организации Watchdog.

"У нас сложилась интересная картина: 47,7% опрошенных заявили, что не считают Россию угрозой для Молдавии, 42,3% придерживаются иного мнения", — сказал глава Watchdog, политолог Валерий Паша.

При этом на вопрос, будут ли молдаване воевать в случае вероятного нападения России, 46% респондентов ответили отрицательно. Взять оружие в руки готовы 24%, ещё 22% не уверены. Паша также отметил, что против вступления в НАТО высказались 55,5% опрошенных, "за" – 26,9%.