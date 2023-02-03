Пять ценных советов, которые помогут вам очистить речь от мата
Психолог Короткова посоветовала читать книги для избавления от мата в речи
Мат уже давно вошёл в обиход россиян — практически каждый хоть раз в жизни произносил бранное словечко. Некоторые ругаются постоянно, и для них мат стал по- настоящему вредной привычкой. Как от неё избавиться, рассказала в беседе с Лайфом психолог Татьяна Короткова и дала пять ценных советов.
По словам собеседницы Лайфа, чем сильнее внутренне человек, тем меньше он использует ненормативную лексику. Например, трудно услышать мат из уст "сильных" людей, таких как депутаты, политики и успешные предприниматели.
"Когда человек использует крепкие словечки, появляется иллюзорное ощущение собственной силы и значимости, мужественности. Используя мат, женщина подавляет свою женственность, потому что стыдится её, боится и не знает, как быть женщиной, тем самым делая себя сильной и защищённой", — объяснила психолог.
Первым советом на пути к избавлению от нецензурщины является оценка окружения. Врач советует посмотреть на людей вокруг и задаться вопросом: может, там это норма? На кого вы хотите походить и ждёте ли одобрения? После этого придётся выбирать: хотите походить на этих людей или всё-таки хотите говорить так, как вам нравится? Смиритесь с ощущением дискомфорта. Осознайте, что ничего плохого вы не делаете, это ваше право.
Затем доктор советует спросить себя, что вы думаете о тех людях, которые матерятся, и посмотреть на ощущения, которые они в вас вызывают. Поможет избавиться от мата в лексиконе и чтение художественной литературы для расширения словарного запаса. Как заметила собеседница Лайфа, ругаются, как правило, те, кому не хватает слов.
Прокачка эмоционального интеллекта также будет полезной на пути к избавлению от мата. Доктор рекомендует почитать, какие человеческие чувства бывают, как они называются, как их можно распознать и как отличить друг от друга.
"Наденьте резинку на запястье, как только скажете матерное слово, оттяните её и отпустите. Мозг привыкнет к негативному сигналу и поможет контролировать речь", — подытожила собеседница Лайфа.
А психиатр Масякин назвал вредной привычкой перевод будильника по утрам. По его словам, от этого "недуга" нужно избавляться, так как человек, просыпающийся по будильнику не сразу, будет неотдохнувшим, вялым, раздражительным, даже если он спал семь-восемь часов.
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