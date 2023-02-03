Пять ценных советов, которые помогут вам очистить речь от мата

Мат уже давно вошёл в обиход россиян — практически каждый хоть раз в жизни произносил бранное словечко. Некоторые ругаются постоянно, и для них мат стал по- настоящему вредной привычкой. Как от неё избавиться, рассказала в беседе с Лайфом психолог Татьяна Короткова и дала пять ценных советов.

По словам собеседницы Лайфа, чем сильнее внутренне человек, тем меньше он использует ненормативную лексику. Например, трудно услышать мат из уст "сильных" людей, таких как депутаты, политики и успешные предприниматели.

"Когда человек использует крепкие словечки, появляется иллюзорное ощущение собственной силы и значимости, мужественности. Используя мат, женщина подавляет свою женственность, потому что стыдится её, боится и не знает, как быть женщиной, тем самым делая себя сильной и защищённой", — объяснила психолог.

Первым советом на пути к избавлению от нецензурщины является оценка окружения. Врач советует посмотреть на людей вокруг и задаться вопросом: может, там это норма? На кого вы хотите походить и ждёте ли одобрения? После этого придётся выбирать: хотите походить на этих людей или всё-таки хотите говорить так, как вам нравится? Смиритесь с ощущением дискомфорта. Осознайте, что ничего плохого вы не делаете, это ваше право.

Затем доктор советует спросить себя, что вы думаете о тех людях, которые матерятся, и посмотреть на ощущения, которые они в вас вызывают. Поможет избавиться от мата в лексиконе и чтение художественной литературы для расширения словарного запаса. Как заметила собеседница Лайфа, ругаются, как правило, те, кому не хватает слов.

Прокачка эмоционального интеллекта также будет полезной на пути к избавлению от мата. Доктор рекомендует почитать, какие человеческие чувства бывают, как они называются, как их можно распознать и как отличить друг от друга.

"Наденьте резинку на запястье, как только скажете матерное слово, оттяните её и отпустите. Мозг привыкнет к негативному сигналу и поможет контролировать речь", — подытожила собеседница Лайфа.