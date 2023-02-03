Актриса Иванова призналась, что училась у врачей ради роли в сериале "Тест на беременность"

Актриса Светлана Иванова, сыгравшая главную роль в фильме "Тест на беременность", рассказала, что съёмки проходили в настоящем Центре акушерства, где когда-то она и её младшая сестра появились на свет. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Иванова играет в киноленте врача-гинеколога Наталью Бахметьеву. Чтобы быть достоверной в кадре, артистка присутствовала на настоящих операциях и родах, стараясь перенять привычки, действия, речь медработников. По её признанию, было сложно, ведь пришлось изучить медицинские термины и даже проводить простые врачебные манипуляции. На первых увиденных ею родах актриса не сдержала эмоций и разревелась.

"Мою героиню называют врачом от бога. Мне повезло, я в жизни встречала таких специалистов. И у них я подглядывала какие-то характерные манеры своей героини. Например, она всё время ходит, держа руки в карманах. Так ходила доктор, у которой я рожала свою старшую дочку", — поделилась Иванова.

Она даже вспомнила забавный случай. Дело в том, что стандартные маски оказались ей велики из-за маленького лица. Но однажды актриса увидела женщину-врача хрупкой комплекции, которая носила маску резиночками крест-накрест. Тогда и было решено, что это будет такой особенностью экранного акушера Бахметьевой.