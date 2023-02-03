ВСУ потеряли более 70 бойцов на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на Краснолиманском направлении удалось ликвидировать более 70 бойцов.

"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Российской армии удалось поразить две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, гаубицу Д-20 и американскую артиллерийскую систему М777, а также уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.