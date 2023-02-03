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3 февраля, 12:20

ВСУ потеряли более 70 бойцов на Краснолиманском направлении

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили более 70 военнослужащих

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на Краснолиманском направлении удалось ликвидировать более 70 бойцов.

"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Российской армии удалось поразить две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, гаубицу Д-20 и американскую артиллерийскую систему М777, а также уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

Ранее в Минобороны сообщали о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении. За сутки Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать до 40 украинских военных, а также уничтожить боевую бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Николь Вербер

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