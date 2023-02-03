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3 февраля, 12:15

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

ВС России уничтожили установку американской РСЗО HIMARS на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — сказал он.

Также на данном направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены САУ "Акация" и две САУ "Гвоздика". Помимо этого в районах населённых пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка поражены три склада ВСУ с боеприпасами.

Российские военные уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска

Российские военные уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении украинского МиГ-29 в Херсонской области. По словам Конашенкова, машина была сбита истребительной авиацией ВКС России.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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