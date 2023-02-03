ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

Также на данном направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены САУ "Акация" и две САУ "Гвоздика". Помимо этого в районах населённых пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка поражены три склада ВСУ с боеприпасами.