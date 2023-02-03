ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2023, 12:15

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

ВС России уничтожили установку американской РСЗО HIMARS на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — сказал он.

Также на данном направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены САУ "Акация" и две САУ "Гвоздика". Помимо этого в районах населённых пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка поражены три склада ВСУ с боеприпасами.

Российские военные уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска
Российские военные уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении украинского МиГ-29 в Херсонской области. По словам Конашенкова, машина была сбита истребительной авиацией ВКС России.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar