Российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в небе над Херсонской областью
Минобороны: Истребительная авиация РФ уничтожила украинский МиГ-29 в Херсонской области
Российские военные лётчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Херсонской областью. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал представитель оборонного ведомства страны.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что неподалёку от Краматорска российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS и MLRS Вооружённых сил Украины.
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