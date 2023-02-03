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3 февраля, 12:01

Российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в небе над Херсонской областью

Минобороны: Истребительная авиация РФ уничтожила украинский МиГ-29 в Херсонской области

Российские военные лётчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Херсонской областью. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал представитель оборонного ведомства страны.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что неподалёку от Краматорска российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS и MLRS Вооружённых сил Украины.

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Shutterstock

Максим Плетнёв

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