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3 февраля, 11:51

Убийственная чистота: МЧС объяснило, как не попасть в больницу с отравлением после уборки

В МЧС посоветовали не хранить бытовую химию вместе с едой и прибираться в перчатках

Нельзя хранить бытовую химию рядом с продуктами питания, а во время её использования обязательно надевать резиновые перчатки. Такие советы дали в МЧС РФ.

"Всю химию храните отдельно от пищевых продуктов. При работе с пожароопасными средствами не зажигайте газовые горелки, спички, не пользуйтесь электроприборами", указано в телеграм-канале ведомства.

Там также предупредили, что покупать химические средства нужно в магазинах и при наличии этикетки на упаковке. Всегда следует использовать их только по прямому назначению, защищать руки во время применения, а также не наклоняться низко над ёмкостью с химией, чтобы понюхать, добавили в МЧС.

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Ранее сообщалось, что исследователи из Цюрихского университета установили, что средства для посудомоечных машин могут оказывать негативное воздействие на кишечник. В большинстве приборов нет дополнительного цикла ополаскивания для удаления остатков моющих средств. Это значит, что токсичные вещества остаются на посуде.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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