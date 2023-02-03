Убийственная чистота: МЧС объяснило, как не попасть в больницу с отравлением после уборки

Нельзя хранить бытовую химию рядом с продуктами питания, а во время её использования обязательно надевать резиновые перчатки. Такие советы дали в МЧС РФ.

"Всю химию храните отдельно от пищевых продуктов. При работе с пожароопасными средствами не зажигайте газовые горелки, спички, не пользуйтесь электроприборами", — указано в телеграм-канале ведомства.

Там также предупредили, что покупать химические средства нужно в магазинах и при наличии этикетки на упаковке. Всегда следует использовать их только по прямому назначению, защищать руки во время применения, а также не наклоняться низко над ёмкостью с химией, чтобы понюхать, добавили в МЧС.