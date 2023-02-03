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3 февраля, 11:43

"Больно дышать": Дочь рассказала о состоянии сломавшего 7 рёбер Николая Дроздова

Дочь Николая Дроздова допустила, что его выпишут из больницы на следующей неделе

<p>Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Дочь известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова, сломавшего семь рёбер при неудачном падении, допустила, что его могут выписать из больницы уже на следующей неделе.

"Сейчас мы поднимем ему натрий в крови, и во вторник или среду можно выписываться. Прогноз в целом уже позитивный", — отметила Елена в беседе с телеканалом "360".

По её словам, состояние ведущего уже нормализуется, врачи делают для этого всё необходимое. Дроздов начал даже понемногу передвигаться самостоятельно, настроение у него пободрее стало, заметила Елена.

"Но рёбра болят, больно дышать. Нельзя же в гипс это всё запаковать", — объяснила дочь учёного.

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Как уже писал Лайф, всё случилось, когда Николай Дроздов возвращался с работы в МГУ. После неудачного падения его доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Супруга телеведущего рассказывала, что из-за этого у него повредилось лёгкое, а также уточняла, что сломано не восемь, а семь рёбер.

Николь Вербер

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