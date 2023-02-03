"Больно дышать": Дочь рассказала о состоянии сломавшего 7 рёбер Николая Дроздова

Дочь известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова, сломавшего семь рёбер при неудачном падении, допустила, что его могут выписать из больницы уже на следующей неделе.

"Сейчас мы поднимем ему натрий в крови, и во вторник или среду можно выписываться. Прогноз в целом уже позитивный", — отметила Елена в беседе с телеканалом "360".

По её словам, состояние ведущего уже нормализуется, врачи делают для этого всё необходимое. Дроздов начал даже понемногу передвигаться самостоятельно, настроение у него пободрее стало, заметила Елена.

"Но рёбра болят, больно дышать. Нельзя же в гипс это всё запаковать", — объяснила дочь учёного.