"Больно дышать": Дочь рассказала о состоянии сломавшего 7 рёбер Николая Дроздова
Дочь Николая Дроздова допустила, что его выпишут из больницы на следующей неделе
Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Дочь известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова, сломавшего семь рёбер при неудачном падении, допустила, что его могут выписать из больницы уже на следующей неделе.
"Сейчас мы поднимем ему натрий в крови, и во вторник или среду можно выписываться. Прогноз в целом уже позитивный", — отметила Елена в беседе с телеканалом "360".
По её словам, состояние ведущего уже нормализуется, врачи делают для этого всё необходимое. Дроздов начал даже понемногу передвигаться самостоятельно, настроение у него пободрее стало, заметила Елена.
"Но рёбра болят, больно дышать. Нельзя же в гипс это всё запаковать", — объяснила дочь учёного.
Как уже писал Лайф, всё случилось, когда Николай Дроздов возвращался с работы в МГУ. После неудачного падения его доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Супруга телеведущего рассказывала, что из-за этого у него повредилось лёгкое, а также уточняла, что сломано не восемь, а семь рёбер.